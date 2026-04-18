Đồng Nai đã sẵn sàng cho mở rộng phát triển Vùng kinh tế phía Nam

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai, cho rằng chủ trương xây dựng Đồng Nai là thành phố trực thuộc Trung ương có ý nghĩa chiến lược.

Khi Trung ương xác định Đồng Nai là một cực tăng trưởng quan trọng, trung tâm kết nối và cửa ngõ hội nhập quốc tế trong giai đoạn mới, có nghĩa Đồng Nai đang được đặt vào một sứ mệnh phát triển lớn hơn, trách nhiệm và kỳ vọng cũng cao hơn.

- Xin chúc mừng Đảng bộ và người dân Đồng Nai đã được Trung ương đồng ý chủ trương thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương. Là người được giao nhiệm vụ trực tiếp triển khai Đề án, ông có thể chia sẻ cảm nhận của mình về tin vui này?

Trước hết, đây là tin vui rất lớn, không chỉ đối với Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Đồng Nai, mà là một dấu mốc có ý nghĩa đặc biệt trong tiến trình phát triển của địa phương.

Ông Nguyễn Kim Long, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Nai.

Việc xây dựng Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương không phải để mở rộng danh xưng hành chính, càng không phải vì hình thức. Điều cốt lõi là kiến tạo một mô hình phát triển và quản trị mới, tương xứng hơn với quy mô dân số, quy mô kinh tế, vị trí chiến lược và yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Nói cách khác, đây là bước chuyển về chất, chứ không chỉ là sự thay đổi về tên gọi.

Tôi kỳ vọng Đồng Nai trong diện mạo mới sẽ phát triển nhanh hơn, nhưng quan trọng là phải phát triển chất lượng, hiện đại và bền vững hơn. Không chỉ là tỉnh công nghiệp lớn mà trở thành một đô thị cấp Vùng hiện đại, có khả năng dẫn dắt, kết nối và lan tỏa động lực tăng trưởng cho cả khu vực.

Trong vị thế mới sẽ giúp Đồng Nai khai thác tốt hơn các lợi thế chiến lược sẵn có, từ sân bay Long Thành, hệ thống cao tốc, cảng biển, logistics, các hành lang phát triển mới. Khi những lợi thế đó được kết nối đồng bộ và vận hành hiệu quả, Đồng Nai sẽ có thêm không gian để bứt phá mạnh hơn về công nghiệp công nghệ cao, dịch vụ hiện đại, kinh tế số, logistics và đổi mới sáng tạo.

Và quan trọng nhất, người dân phải được thụ hưởng thành quả ấy một cách rõ ràng, thực chất. Thành phố Đồng Nai trong tương lai không chỉ lớn hơn về quy mô, cao hơn về vị thế, mà phải tốt hơn về quản trị, thuận tiện hơn trong dịch vụ công, văn minh trong môi trường sống và đáng sống hơn đối với người dân. Cơ hội việc làm nhiều hơn; giáo dục, y tế, văn hóa, phúc lợi xã hội được nâng lên rõ nét hơn.

- Đồng Nai ngoài diện tích lớn sau hợp nhất với Bình Phước và quỹ đất dồi dào, một đô thị sân bay sắp tới, địa phương còn những lợi thế gì cần có cho một đô thị loại I?

Tôi cho rằng Đồng Nai không đi lên thành phố trực thuộc Trung ương bằng kỳ vọng đơn thuần, mà bằng nền tảng rất rõ ràng và thuyết phục.

Đối chiếu các tiêu chí thành lập thành phố trực thuộc Trung ương, Đồng Nai đáp ứng đầy đủ về quy mô dân số, diện tích tự nhiên, tỷ lệ đơn vị hành chính đô thị, trình độ đô thị hóa, vai trò trong hệ thống quy hoạch quốc gia, cũng như tiêu chuẩn phát triển kinh tế - xã hội. Điều đó cho thấy Đồng Nai không chỉ có tiềm năng, mà hội đủ điều kiện để đảm nhận vai trò của một đô thị cấp Vùng, cấp quốc gia.

Đồng Nai đang đẩy mạnh đầu tư hạ tầng từ hàng không, đường bộ, cảng biển, đường sắt đô thị...

Lợi thế nổi bật nhất của Đồng Nai là vị trí chiến lược, khi nằm ở trung tâm vùng Đông Nam Bộ, kết nối trực tiếp với TP.HCM, với Tây Nguyên, Duyên hải Nam Trung Bộ, Đồng bằng sông Cửu Long và thông ra không gian giao thương quốc tế.

Khi sân bay Long Thành đi vào vận hành đồng bộ cùng các tuyến cao tốc, vành đai, cảng biển, đường sắt và hệ thống logistics hiện đại, Đồng Nai sẽ có điều kiện rất đặc biệt để trở thành một trung tâm kết nối, trung chuyển và điều phối các chuỗi cung ứng lớn của khu vực. Đây là lợi thế không phải địa phương nào cũng có.

Pho Chu tich tinh Dong Nai Nguyen Kim Long.jpg Thành phố Đồng Nai trong tương lai không chỉ lớn hơn về quy mô, cao hơn về vị thế, mà phải tốt hơn về quản trị, thuận tiện hơn trong dịch vụ công, văn minh trong môi trường sống và đáng sống hơn đối với người dân. Ông Nguyễn Kim Long

Bên cạnh đó, Đồng Nai có nền tảng công nghiệp và quy mô kinh tế rất mạnh; có hệ sinh thái sản xuất phát triển theo chiều rộng lẫn chiều sâu. Quy mô GRDP lớn, tốc độ tăng trưởng cao.

Năm 2025, GRDP của tỉnh đạt con số ấn tượng xấp xỉ 678.000 tỷ đồng, tăng trưởng 9,63% so với năm 2024 và vượt 1,13 điểm % so với mục tiêu Chính phủ giao. Thu ngân sách đã đạt 102.962 tỷ đồng và GRDP bình quân đầu người đã đạt 152,8 triệu đồng/người...

Những yếu tố đó cho thấy Đồng Nai đang sở hữu nền tảng tăng trưởng rất tích cực, nội lực kinh tế đủ mạnh để nâng cấp lên một mô hình phát triển cao hơn.

Nhưng đô thị lớn không chỉ đo bằng diện tích hay tốc độ tăng trưởng. Điều làm nên chiều sâu còn là văn hóa, lịch sử, con người và định hướng phát triển bền vững.

Đồng Nai là vùng đất có bề dày hình thành và phát triển, có bản sắc văn hóa, có hệ sinh thái tự nhiên đặc thù và nguồn lực xã hội rất đáng quý. Đây là nền tảng quan trọng để TP Đồng Nai phát triển nhanh, hài hòa, nhân văn và bền vững.

- Đồng Nai sau sáp nhập có sự chênh lệch khá lớn về đời sống, thu nhập của người dân; nhiều khu vực vùng sâu, vùng xa, giáp biên giới người dân còn khó khăn. Thành phố Đồng Nai sẽ kéo giảm khoảng cách này thế nào?

Đây là một câu hỏi rất xác đáng. Bởi phát triển một thành phố trực thuộc Trung ương không phải chỉ là làm cho khu vực đô thị trung tâm phát triển mạnh hơn, mà quan trọng hơn là phải tạo được sự lan tỏa, thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng, giữa đô thị và nông thôn, giữa nơi thuận lợi và nơi còn khó khăn.

Sân bay Long Thành đang dần hoàn thiện là một lợi thế đặc biệt đưa Đồng Nai trở thành trung tâm logistics, kinh tế kỹ thuật, du lịch mới. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

Quan điểm xuyên suốt của chúng tôi là phát triển phải lấy con người làm trung tâm, làm chủ thể, làm mục tiêu và cũng là động lực của sự phát triển. Thành phố Đồng Nai trong tương lai không thể là một đô thị phát triển nhanh nhưng bên trong còn khoảng cách lớn về mức sống, điều kiện tiếp cận dịch vụ, hay cơ hội phát triển giữa các nhóm dân cư, các địa bàn.

Một trong những định hướng rất quan trọng của Đồng Nai là phải tổ chức phát triển hài hòa hơn giữa các khu vực. Những vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào, vùng giáp biên giới hay những nơi còn khó khăn sẽ được quan tâm nhiều hơn về đầu tư hạ tầng thiết yếu, giáo dục, y tế, an sinh xã hội, chuyển đổi sinh kế và cơ hội tiếp cận việc làm.

Mục tiêu là để mọi người dân, dù ở khu vực nào, cũng được hưởng thành quả của quá trình phát triển.

Cùng với đó, Đồng Nai sẽ tiếp tục đẩy mạnh đầu tư hệ thống hạ tầng xã hội đồng bộ, từ trường học, bệnh viện, nhà ở, thiết chế văn hóa, thể thao cho đến hạ tầng số, giao thông kết nối. Khi điều kiện sống được cải thiện đồng đều hơn, dịch vụ công và cơ hội phát triển đến gần hơn với người dân, thì khoảng cách phát triển sẽ từng bước được thu hẹp.

Sát bên cạnh TP.HCM, thành phố Đồng Nai trong thời gian tới được cho lai sẽ chia sẻ áp lực phát triển, nâng sức cạnh tranh của toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ. (Ảnh minh họa: Lương Ý)

- Địa phương còn phụ thuộc nhiều vào nông nghiệp, công nghiệp thâm dụng lao động, sẽ khắc phục ra sao để phát triển bền vững, hài hòa trong giai đoạn mới, thưa ông?

Về cơ cấu kinh tế, đúng là Đồng Nai hiện nay vẫn còn phụ thuộc nhất định vào nông nghiệp truyền thống và công nghiệp thâm dụng lao động. Nhưng chúng tôi xác định rất rõ, đây là giai đoạn phải chuyển mạnh sang mô hình tăng trưởng theo chiều sâu.

Nghĩa là tăng trưởng không dựa vào mở rộng quy mô, khai thác lao động giá rẻ hay sử dụng nhiều tài nguyên, mà dựa nhiều hơn vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và gia tăng giá trị trên từng đơn vị sản xuất.

Giai đoạn tới, Đồng Nai sẽ ưu tiên phát triển các ngành có giá trị gia tăng cao hơn, như công nghiệp công nghệ cao; logistics chất lượng cao; kinh tế hàng không; kinh tế số; kinh tế xanh; các mô hình đổi mới sáng tạo; nông nghiệp công nghệ cao gắn chế biến sâu, thay vì phát triển theo hướng phân tán và giá trị thấp.

- Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương bên cạnh TP.HCM, theo ông, hai địa phương sẽ đóng vai trò thế nào để làm tăng sức bật cho Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam?

Khi Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương bên cạnh TP.HCM, điều quan trọng nhất theo tôi, không phải đặt hai địa phương trong thế so sánh, mà đặt trong thế liên kết, bổ trợ và cộng hưởng phát triển.

Nhiều công trình hạ tầng chiến lược kết nối TP.HCM và Đồng Nai đang được 2 địa phương cấp tập đầu tư. (Ảnh: Lương Ý)

TP.HCM là trung tâm kinh tế lớn nhất nước, đầu tàu về tài chính, thương mại, dịch vụ, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo. Đồng Nai có lợi thế rất rõ về không gian phát triển, công nghiệp, logistics, hạ tầng chiến lược.

Khi hai cực phát triển này được kết nối chặt chẽ hơn, phối hợp hiệu quả hơn, thì sức bật của cả Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam sẽ lớn rất nhiều.

Có thể hình dung như thế này, TP.HCM tiếp tục phát huy vai trò trung tâm tài chính, thương mại, dịch vụ và đổi mới sáng tạo; còn Đồng Nai là cực tăng trưởng mới. Hai địa phương không thay thế nhau, mà bổ sung cho nhau. TP.HCM mạnh ở chiều sâu của dịch vụ đô thị lớn; Đồng Nai mạnh ở khả năng mở rộng không gian phát triển, kết nối hạ tầng và hình thành các động lực tăng trưởng mới.

Các dự án trọng điểm của Đồng Nai. (Ảnh: Lương Ý)

Đặc biệt, khi sân bay quốc tế Long Thành vận hành đồng bộ với các tuyến vành đai, cao tốc, cảng biển và đường sắt liên vùng, thì Đồng Nai không chỉ đi cùng TP.HCM, mà chia sẻ áp lực phát triển với TP.HCM, mở rộng biên độ tăng trưởng cho cả vùng. Đây là yếu tố rất quan trọng trong bối cảnh không gian phát triển của Vùng phía Nam đang đòi hỏi phải được tái cấu trúc theo hướng liên kết chặt hơn, hiệu quả và bền vững hơn.

Hành lang TP.HCM - Biên Hòa - Long Thành - Vũng Tàu trong thời gian tới sẽ là một trục phát triển đặc biệt quan trọng. Đây không chỉ là hành lang giao thông, mà còn là hành lang công nghiệp, dịch vụ, logistics và giao thương quốc tế.

Khi hành lang này được vận hành hiệu quả, cùng các vành đai công nghiệp, đô thị mới, thì sức cạnh tranh của toàn bộ khu vực Đông Nam Bộ sẽ nâng lên rõ rệt, đóng góp lớn cho nền kinh tế quốc gia.

Xin cảm ơn ông!