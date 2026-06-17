Nhan sắc nữ BTV VTV đang được chú ý tại Miss Grand Vietnam 2026

Không chỉ gây chú ý bởi ngoại hình, người đẹp quê Hải Dương còn sở hữu thành tích học tập nổi bật. Cô là cựu học sinh chuyên Anh Trường THPT Chuyên Nguyễn Trãi, tốt nghiệp Trường Đại học Ngoại thương Hà Nội và có chứng chỉ IELTS 7.0. Trước đó, Ngọc Quỳnh nhiều lần đạt giải học sinh giỏi tiếng Anh ở bậc THCS và THPT.