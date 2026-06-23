Đội nhà thua bạc nhược ở World Cup, LĐBĐ Thổ Nhĩ Kỳ đòi bỏ tù CĐV chỉ trích

(VTC News) -

Đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bị loại khỏi World Cup 2026 ngay trước lượt trận cuối vòng bảng sau thất bại trước Australia và Paraguay. Kết quả này khiến đội tuyển và ban lãnh đạo liên đoàn phải đối mặt với những chỉ trích “không công bằng”. Trong bối cảnh ấy, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF), ông Ibrahim Haciosmanoglu, kêu gọi Bộ trưởng Tư pháp Akin Gurlek xây dựng một đạo luật nhằm xử lý các bình luận "vượt quá giới hạn đạo đức".

Phát biểu ngày 23/6, ông Ibrahim Haciosmanoglu cho rằng phần lớn những phản ứng nhắm vào đội tuyển đã đi quá xa giới hạn của sự phản biện thông thường.

Ông Ibrahim Haciosmanoglu, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ (TFF). (Ảnh: Reuters)

"Dĩ nhiên chúng ta sẽ bình luận, sẽ viết và bày tỏ quan điểm của mình. Nhưng chúng ta không được vượt qua ranh giới đạo đức. Điều tôi đặc biệt mong muốn là ngài hãy nhìn vào các ví dụ trên thế giới. Có quốc gia nào lại tồn tại tình trạng đáng xấu hổ như thế này không?", ông nói.

Theo Chủ tịch TFF, ngay từ trận đấu đầu tiên tại World Cup, đội tuyển Thổ Nhĩ Kỳ đã phải hứng chịu nhiều chỉ trích mà ông cho là thiếu công bằng. Ông nhấn mạnh rằng những gì đang diễn ra không còn là bình luận hay phản biện mà là sự thiếu tôn trọng.

Trong thông điệp trực tiếp gửi tới Bộ trưởng Tư pháp Akin Gurlek, người đứng đầu bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ bày tỏ mong muốn chính phủ sớm có biện pháp pháp lý để xử lý tình trạng này.

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"Ông được Tổng thống bổ nhiệm làm Bộ trưởng Tư pháp và tôi tin rằng ông sẽ có những đóng góp to lớn cho đất nước. Chúng ta có quyền bình luận, viết lách và bày tỏ quan điểm, nhưng không được vượt qua giới hạn đạo đức", ông Haciosmanoglu nói.

Ông tiếp tục: "Tôi tha thiết đề nghị ông nghiên cứu các mô hình trên thế giới, bởi tôi không biết còn quốc gia nào tồn tại sự nhếch nhác như thế này. Nếu chúng ta muốn ngăn chặn sự xuống cấp về đạo đức trong xã hội và muốn bóng đá phát triển, thì điều này đã trở nên hết sức cần thiết".

Chủ tịch TFF cũng khẳng định ông tin tưởng Bộ trưởng Akin Gurlek sẽ sớm xem xét vấn đề và triển khai các bước cần thiết trong thời gian tới. Hiện Bộ Tư pháp Thổ Nhĩ Kỳ chưa đưa ra phản hồi chính thức về lời kêu gọi của Chủ tịch TFF.