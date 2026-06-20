Cập nhật TRỰC TIẾP Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay Trận đấu giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay bắt đầu lúc 10h ngày 20/6. Báo Điện tử VTC News cập nhật đầy đủ diễn biến, tỷ số Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay mới nhất tại đây. Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 Paraguay

Đội hình Thổ Nhĩ Kỳ vs Paraguay Thông tin đội hình Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay xuất phát, dự bị được công bố trước giờ thi đấu 90 phút (khoảng 8h30 giờ Việt Nam).

Thông tin trận Thổ Nhĩ Kỳ đấu với Paraguay (10h ngày 20/6) Thổ Nhĩ Kỳ gặp Paraguay lúc 10h ngày 20/6 theo giờ Việt Nam, tức 20h ngày 19/6 theo giờ địa phương tại California, Mỹ. Khán giả Việt Nam có thể xem trực tiếp trận Thổ Nhĩ Kỳ đấu với Paraguay trên VTV3 và VTV6. Trận đấu thuộc lượt thứ hai bảng D World Cup 2026, diễn ra trên sân Levi’s Stadium, Santa Clara. Tại World Cup 2026, địa điểm này được gọi là San Francisco Bay Area Stadium.Trọng tài chính của trận đấu là ông Iván Barton, người El Salvador. Cả hai đội đều cần kết quả tích cực để giữ cơ hội cạnh tranh suất đi tiếp. World Cup 2026 có 48 đội, mỗi bảng gồm 4 đội. Hai đội đứng đầu mỗi bảng và 8 đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất giành quyền vào vòng loại trực tiếp. Thổ Nhĩ Kỳ và Paraguay chưa từng gặp nhau tại World Cup. Lần đối đầu duy nhất giữa hai đội là trận giao hữu hòa 0-0 tại Chile vào tháng 6/1995. Theo Opta, Thổ Nhĩ Kỳ có 48,4% khả năng thắng trận này, trong khi Paraguay có 25,5%. Khả năng hai đội hòa được tính ở mức 26,0%. Opta cũng ghi nhận Thổ Nhĩ Kỳ tung ra 30 cú sút trong trận thua Australia, nhiều nhất đối với một đội không ghi bàn ở một trận World Cup kể từ năm 2006. Trên bảng xếp hạng World Cup 2026, Thổ Nhĩ Kỳ (0 điểm, hiệu số -2) xếp thứ ba, đứng trên Paraguay nhờ chỉ số phụ.

Lực lượng, phong độ Thổ Nhĩ Kỳ trước trận gặp Paraguay Thổ Nhĩ Kỳ khởi đầu World Cup 2026 bằng trận thua Australia 0-2. Đội bóng của huấn luyện viên Vincenzo Montella cầm bóng nhiều hơn và dứt điểm 30 lần nhưng không ghi bàn. Hai bàn thua của Thổ Nhĩ Kỳ đến từ Nestory Irankunda trong hiệp một và Connor Metcalfe trong hiệp hai. Đây là kỳ World Cup đầu tiên của Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2002, giải đấu mà họ giành hạng ba. Trước trận thua Australia, Thổ Nhĩ Kỳ có chuỗi 8 trận bất bại trên mọi đấu trường, gồm 7 chiến thắng và 1 trận hòa. Trận thua Australia cũng là lần thứ hai trong 11 trận gần nhất tại World Cup Thổ Nhĩ Kỳ không ghi bàn. Thổ Nhĩ Kỳ tấn công không tốt ở trận thua Australia. (Ảnh: Reuters) Arda Guler là một trong những điểm nhấn của Thổ Nhĩ Kỳ ở trận ra quân. Tiền vệ của Real Madrid thực hiện 8 cú sút trước Australia. Hakan Calhanoglu tiếp tục là nhân tố quan trọng ở tuyến giữa và các tình huống cố định. Ferdi Kadioglu tạo ra 5 cơ hội trong trận gặp Australia, đồng thời là cầu thủ có nhiều đường chuyền vào 1/3 cuối sân nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Về lực lượng, Hakan Calhanoglu, Kenan Yildiz và Ferdi Kadioglu đều thi đấu đủ ở trận ra quân sau khi bước vào giải với những vấn đề thể trạng khác nhau. Kenan Yildiz trước đó không đá chính trước Australia do vấn đề ở bắp chân và chỉ vào sân trong hiệp hai.