Đội hình Argentina dự World Cup 2026: Messi có trong danh sách sơ bộ

(VTC News) -

Ngày 11/5 (giờ Việt Nam) là hạn chót để các đội tuyển tham dự World Cup 2026 đăng ký danh sách sơ bộ. Mỗi đội bóng được phép chọn tối thiểu 35, tối đa 55 cầu thủ gửi lên Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA). Trước ngày 2/6, các đội tuyển phải rút gọn danh sách còn 26 cầu thủ và chỉ được thay thế nếu có chấn thương trước ngày thi đấu trận đầu tiên.

Liên đoàn bóng đá Argentina (AFA) sử dụng đầy đủ số lượng tối đa trong bản đăng ký sơ bộ (55 cầu thủ). Toàn bộ các trụ cột được sử dụng trong chiến dịch vòng loại đều có tên, bao gồm những ngôi sao như Lionel Messi, Julian Alvarez, Emiliano Martinez, Alexis Mac Allister, Enzo Fernandez, Lautaro Martinez... Ngay cả Cristian Romero phải nghỉ thi đấu hết mùa giải vì chấn thương dây chằng cũng được đưa vào danh sách.

Messi như thường lệ vẫn có tên trong danh sách sơ bộ của đội tuyển Argentina. (Ảnh: Reuters)

Tại World Cup 2026, Argentina nằm ở bảng J cùng Algeria, Áo và Jordan. Đội bóng có biệt danh Albiceleste từng đăng quang 3 lần tại giải đấu vào các năm 1978, 1986 và 2022, hiện đứng thứ 3 trên bảng xếp hạng của Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA).

Trước khi bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch World Cup 2026 tại Mỹ, Canada và Mexico, đội tuyển Argentina có 2 trận giao hữu gặp Honduras và Iceland.

Đội hình Argentina tham dự World Cup 2026

(Danh sách sơ bộ)

Thủ môn: Emiliano Martinez, Geronimo Rulli, Juan Musso, Walter Benitez, Facundo Cambeses, Santiago Beltran

Hậu vệ: Agustin Giay, Gonzalo Montiel, Nahuel Molina, Nicolas Capaldo, Kevin Mac Allister, Lucas Quarta, Marcos Senesi, Lisandro Martinez, Nicolas Otamendi, German Pezzella, Leonardo Balerdi, Cristian Romero, Lautaro Di Lollo, Zaid Romero, Facundo Medina, Marcos Acuna, Nicolas Tagliafico, Gabriel Rojas.

Tiền vệ: Maximo Perrone, Leandro Paredes, Guido Rodriguez, Anibal Moreno, Alan Varela, Ezequiel Fernandez, Rodrigo De Paul, Exequiel Palacios, Enzo Fernandez, Alexis Mac Allister, Giovani Lo Celso, Nicolas Dominguez, Emiliano Buendia, Valentin Barco, Lionel Messi, Nicolas Paz, Franco Mastantuono, Thiago Almada, Tomas Aranda, Nicolas Gonzalez.

Tiền đạo: Alejandro Garnacho, Giuliano Simeone, Matias Soule, Claudio Echeverri, Gianluca Prestianni, Santiago Castro, Lautaro Martinez, Jose Lopez, Julian Alvarez, Mateo Pellegrino.

Lịch thi đấu của đội tuyển Argentina

Ngày 7/6 - 7h: Argentina vs Honduras (giao hữu).

Ngày 10/6 - 7h30: Iceland vs Argentina (giao hữu).

Ngày 17/6 - 8h: Argentina vs Algeria.

Ngày 23/6 - 0h: Argentina vs Áo.

Ngày 28/6 - 9h: Jordan vs Argentina.