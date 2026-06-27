Đội Cape Verde sắp đấu Argentina lập kỳ tích hiếm có trong lịch sử World Cup

(VTC News) -

Đội tuyển Cape Verde lập nên cột mốc đặc biệt tại World Cup 2026 khi giành quyền góp mặt ở vòng knock-out World Cup. Đội bóng của châu Phi tiến vào vòng 32 đội của World Cup 2026 với vị trí nhì bảng sau khi hòa cả ba trận vòng bảng.

Trận hòa 0-0 với Ả Rập Xê Út ở lượt đấu cuối cùng vào sáng 27/6 (giờ Việt Nam) giúp đội tuyển Cape Verde chính thức góp mặt tại vòng 32 đội ngay trong lần đầu tiên tham dự World Cup.

Đội tuyển Cape Verde đã phải hồi hộp chờ đợi kết quả trận đấu giữa Tây Ban Nha và Uruguay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Khi biết tin từ Guadalajara, các cầu thủ Cape Verde cùng người hâm mộ đã vỡ òa trong niềm vui vì biết mình chính thức giành vé đi tiếp.

ĐT Cape Verde làm nên lịch sử khi vào vòng 32 đội ở World Cup 2026 - Ảnh: Reuters

Đội tuyển Tây Ban Nha đánh bại Uruguay với tỷ số 1-0, qua đó góp phần giúp đội tuyển Cape Verde giành quyền vào vòng knock-out. Phần thưởng dành cho đội tuyển Cape Verde là cuộc đối đầu với đương kim vô địch thế giới Argentina ở vòng 32 đội (ngày 4/7).

Người hâm mộ đội tuyển Cape Verde chắc chắn sẽ ăn mừng thâu đêm sau chiến tích này. Tuy nhiên, với trận hòa trước Ả Rập Xê Út, đội tuyển này còn thiết lập một kỷ lục hiếm có khi trở thành đội tuyển thứ tư trong lịch sử hòa cả ba trận đầu tiên tại một kỳ World Cup.

Theo thống kê của Opta, Cape Verde gia nhập danh sách gồm đội tuyển Xứ Wales (1958), Cameroon (1982) và Cộng hòa Ireland (1990).

Trong bốn đội tuyển kể trên, chỉ có đội tuyển Cameroon không thể vượt qua vòng bảng sau khi hòa cả ba trận ở lần đầu tham dự World Cup.

Việc giành vé đi tiếp ngay trong lần đầu dự World Cup cũng giúp đội tuyển Cape Verde trở thành đội tuyển đầu tiên làm được điều này kể từ Slovakia năm 2010. Đồng thời, họ cũng là tân binh đầu tiên của giải bất bại ở vòng bảng kể từ đội tuyển Senegal tại World Cup 2002.

Trước giải đấu, rất ít người tin đội tuyển Cape Verde có thể vượt qua vòng bảng khi bảng đấu của họ có sự góp mặt của Tây Ban Nha và Uruguay.

Ở vòng 32 đội, Cape Verde sẽ chạm trán Argentina. Phần lớn người hâm mộ bóng đá trên thế giới đều đánh giá đương kim vô địch sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, những gì Cape Verde đã thể hiện từ đầu giải cho thấy Argentina sẽ sai lầm nếu cho rằng đây là một thử thách dễ dàng, nhất là khi đại diện châu Phi đã cầm hòa cả Tây Ban Nha lẫn Uruguay ở vòng bảng.