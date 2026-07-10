Tin mới

Diện mạo đường 13.900 tỷ đồng nối cao tốc với biển TP.HCM sau hơn 1 năm thi công Sau hơn một năm thi công, tuyến đường gần 14.000 tỷ đồng kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đô thị biển TP.HCM đang dần lộ rõ hình hài.

Loạt điểm Toán bất thường: Đừng cực đoan coi mọi điểm 10 đều đáng ngờ Hơn 140 điểm 10 Toán bỗng trở thành tâm điểm nghi ngờ, nhưng công bằng không phải là kết tội tất cả, mà là bảo vệ điểm thật.

Vinmec Hải Phòng 'giải cứu' khớp gối lỏng lẻo cho người phụ nữ bằng gân tự thân Đứt dây chằng chéo trước sau chấn thương khiến người phụ nữ 40 tuổi phải sống chung với tình trạng đau và mất vững khớp gối trong suốt 1 năm.

Hơn 30 năm giải mã dấu tích hố chôn liệt sĩ dưới lòng Công viên Lê Thị Riêng Từ những ký ức rời rạc của nhân chứng đến các lớp dữ liệu lịch sử được chồng ghép, TP.HCM mất hơn 3 thập kỷ mới xác định được vị trí đủ cơ sở để khai quật.

Ngân hàng đầu tiên đặt trụ sở ở trung tâm tài chính, cam kết dòng vốn 2 tỷ USD Nguồn vốn huy động khoảng 2 tỷ USD này để phục vụ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm, trái phiếu đô thị TP.HCM.

Quy định mới về trách nhiệm của doanh nghiệp trong thực hiện BHXH Từ quy định về đăng ký, đóng BHXH đến trách nhiệm lập hồ sơ hưởng chế độ cho người lao động, doanh nghiệp cần thực hiện đầy đủ, tránh vi phạm.

Tàu New Horizons thức dậy sau gần một năm ngủ đông, cách Trái Đất 9,5 tỷ km Tàu New Horizons của NASA vừa thức dậy sau gần một năm ngủ đông, chuẩn bị gửi về những dữ liệu đầu tiên từ vùng rìa xa xôi của Hệ Mặt Trời.

Giá bạc hôm nay 10/7/2026: Đảo chiều tăng mạnh Sau nhiều phiên sụt giảm, giá bạc trong nước hôm nay 10/7/2026 bật tăng trở lại, giá bạc thế giới cũng hồi phục.

Nghi vấn tiêu cực tại điểm thi ở Quảng Trị: Hiệu trưởng trường Lê Trực nói gì? Hiệu trưởng trường THPT Lê Trực (Quảng Trị) thông tin về phản ánh nghi vấn tiêu cực được cho là xảy ra ở điểm thi tại trường này.

Những ai không nên đi bộ? Đi bộ là hoạt động thể thao tốt cho sức khỏe nhưng không phải ai cũng có thể đi được, vậy những ai không nên đi bộ?

Siêu máy tính dự đoán tỷ lệ thắng Tây Ban Nha vs Bỉ, tứ kết World Cup 2026 Siêu máy tính dự đoán Tây Ban Nha có tỷ lệ thắng cao hơn Bỉ, trong trận đấu giữa hàng phòng ngự chưa thủng lưới và một đội bóng đang bùng nổ với 13 bàn sau 5 trận.

Điều gì khiến mọi ánh nhìn đổ về 'trái tim mới' của Hải Phòng? Đảo Vũ Yên đóng vai trò hạt nhân hội tụ hạ tầng, dòng người và dòng vốn, mở ra chu kỳ phát triển mới cho Vinhomes Royal Island.

Đoàn Việt Nam kết thúc nhiệm vụ hỗ trợ khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela Chiều 9/7 (giờ địa phương), đoàn Việt Nam rời bang La Guaira lên đường về nước, kết thúc hoạt động tham gia khắc phục hậu quả động đất tại Venezuela.

Petrovietnam đóng góp quan trọng vào ổn định kinh tế vĩ mô Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc ghi nhận thành tích tăng trưởng đồng loạt ở các chỉ tiêu kế hoạch và đánh giá cao tinh thần "Một đội ngũ - Một mục tiêu" của Petrovietnam.