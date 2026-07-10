Diện mạo đường 13.900 tỷ đồng nối cao tốc với biển TP.HCM sau hơn 1 năm thi công

Sau hơn một năm triển khai, tuyến đường kết nối điểm cuối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với đô thị biển TP.HCM đang dần hình thành. Nhiều hạng mục cầu cạn, nền đường và cầu vượt được các nhà thầu đồng loạt thi công, tạo diện mạo rõ nét cho tuyến giao thông trọng điểm.
Tuyến đường có chiều dài hơn 16 km, tổng mức đầu tư khoảng 13.900 tỷ đồng, kết nối điểm cuối dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại vòng xoay Quốc lộ 56.
Dự án đi qua các phường Tam Long, Bà Rịa, Long Điền và Phước Thắng, quy mô từ 4 đến 6 làn xe, hai làn dừng khẩn cấp, tốc độ thiết kế từ 80-100 km/h.
Điểm nhấn của dự án là đoạn đầu tuyến dài 6,71km từ điểm cuối cao tốc đến nút giao Vũng Vằn (phường Long Điền), được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị trên cao với tổng vốn đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng.
Tại khu vực nút giao Vũng Vằn, các đơn vị thi công đang đồng loạt đúc trụ, lắp dầm cầu cạn. Sau hơn một năm triển khai, hệ thống trụ cầu, dầm cầu và mặt cầu rộng gần 25m đã dần thành hình.
Đoạn đường trên cao băng qua đường Võ Văn Kiệt, phường Tam Long. Việc xây dựng tuyến trên cao giúp hạn chế các điểm giao cắt với hệ thống đường đô thị hiện hữu, góp phần tăng khả năng lưu thông liên tục và giảm nguy cơ ùn tắc giao thông.
Rời khu vực cầu cạn, tuyến đường tiếp tục băng qua vùng đầm lầy, ao hồ và ruộng muối để kết nối với đường ven biển ĐT994. Đoạn tuyến này dài hơn 6,8km, tổng mức đầu tư hơn 5.193 tỷ đồng. Trên công trường, các nhà thầu đang tập trung xử lý nền đất yếu, đắp nền đường và thi công hệ thống thoát nước.
Nhiều vị trí đi qua khu vực ruộng muối và các dự án phát triển đô thị đang được đắp nền, lắp đặt cống hộp nhằm bảo đảm tiến độ chung của dự án.
Trên tuyến, cầu Cây Khế bắc qua nhánh sông đổ ra Cửa Lấp đang được thi công các trụ cầu phía phường Phước Thắng. Bên cạnh đó, cầu Cỏ May 3 cũng sẽ được xây dựng với thiết kế vòm thép cách điệu, tạo điểm nhấn kiến trúc cho tuyến đường.
Ở đoạn cuối dự án, các đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện nền đường và cầu vượt giao với đường ven biển ĐT994. Đoạn tuyến dài gần 2,9km, tổng vốn đầu tư khoảng 2.000 tỷ đồng, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị với quy mô 6 làn xe. Các trụ cầu vượt tại nút giao vòng xoay Cửa Lấp đang dần hoàn thiện. Đây là hạng mục cuối tuyến, trực tiếp kết nối tuyến đường với trục đường 2 Tháng 9, tạo hướng lưu thông thuận lợi vào trung tâm phường Vũng Tàu.
Khi hoàn thành, toàn bộ tuyến đường sẽ kết nối đồng bộ với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, góp phần rút ngắn thời gian di chuyển bằng ô tô từ trung tâm TP.HCM đến phường Vũng Tàu từ khoảng hai giờ xuống còn khoảng 70 phút. Đồng thời, dự án cũng kết nối với tuyến đường ven biển hướng về Lâm Đồng, từng bước hoàn thiện mạng lưới hạ tầng giao thông liên vùng, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội khu vực.
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