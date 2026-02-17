Diện mạo tuyến đường 13.900 tỷ đồng nối cao tốc ở TP.HCM sau 1 năm thi công

Tuyến đường nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu với vòng xoay đường 2 Tháng 9, phường Phước Thắng (TP.HCM) có chiều dài hơn 16km, tổng mức đầu tư khoảng 13.900 tỷ đồng, đang được các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ, từng bước hiện rõ hình hài.
Dự án được khởi công từ tháng 4/2025, đi qua các khu vực Tam Long, Bà Rịa, Long Điền và Phước Thắng. Điểm đầu tuyến nối tiếp dự án thành phần 3 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu tại vòng xoay Quốc lộ 56, điểm cuối kết nối vào vòng xoay đường 2 Tháng 9 (Quốc lộ 51B, 51C).
Theo thiết kế, toàn tuyến gồm 3 đoạn, quy mô từ 4 - 6 làn xe, có làn dừng khẩn cấp, vận tốc thiết kế từ 60 - 100km/h.
Đoạn đầu tuyến dài 6,71km, được xây dựng theo tiêu chuẩn đường cao tốc đô thị trên cao, tốc độ thiết kế 100km/h, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp, tổng mức đầu tư hơn 6.700 tỷ đồng.
Do đi qua nhiều khu dân cư, đoạn này được thiết kế dạng cầu cạn.
Ghi nhận tại hiện trường, nhiều hạng mục trụ, dầm cầu tại đoạn đầu đã hoàn thành, liên kết tạo thành khung tuyến đường trên cao. Khu vực giao với đường Võ Văn Kiệt, phường Tam Long, đang được thi công đồng loạt.
Đoạn 2 dài 6,8km, từ nút giao Vũng Vằn (xã Long Điền) đến đường ven biển ĐT994, thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc đô thị đi thấp, tốc độ 100km/h, quy mô 4 làn xe và 2 làn dừng khẩn cấp. Hai bên bố trí đường song hành với vận tốc 60km/h, tổng vốn đầu tư gần 5.200 tỷ đồng. Hiện hơn 1km mặt đường trục chính tại khu vực giao với ĐT994 đã cơ bản hoàn thành. Trên công trường, công nhân và xe cơ giới đang tập trung thi công các hạng mục tiếp theo.
So với hai đoạn còn lại, đoạn 2 được đánh giá là khu vực thi công phức tạp nhất do băng qua ruộng muối, ao nuôi trồng thủy sản và nhiều đầm lầy. Để đảm bảo nền đường, các nhà thầu phải đào thay đất yếu, đổ cát gia cố và xử lý nền móng. Trên đoạn tuyến này có hai công trình cầu lớn là cầu Cây Khế 4 và cầu Cỏ May 3.
Đoạn cuối tuyến dài gần 2,9km, từ đường ven biển ĐT994 đến vòng xoay đường 2 Tháng 9, được thiết kế theo tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, quy mô 6 làn xe, vận tốc 80km/h. Hai bên có đường song hành, mỗi bên 2 làn xe, tốc độ 60km/h, tổng mức đầu tư gần 2.000 tỷ đồng.
Đại diện Ban Quản lý dự án chuyên ngành giao thông và dân dụng Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, tiến độ tổng thể của dự án hiện vẫn bám sát kế hoạch đề ra.
Khi hoàn thành, tuyến đường sẽ tạo trục giao thông thông suốt, rút ngắn thời gian di chuyển bằng ô tô từ trung tâm TP.HCM đến biển Bãi Sau (phường Vũng Tàu) từ khoảng 2 giờ xuống còn khoảng 70 phút. Bên cạnh đó, dự án còn góp phần giảm tải cho Quốc lộ 51 vốn đang quá tải, đồng thời hoàn thiện mạng lưới giao thông ven biển, thúc đẩy phát triển kinh tế - du lịch khu vực phía Đông TP.HCM.
