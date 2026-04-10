Đường nối ra biển đẹp nhất TP.HCM trước ngày mở rộng 8 làn xe

Đường 3 tháng 2 (quốc lộ 51C) được xem là tuyến giao thông huyết mạch, đóng vai trò cửa ngõ đón dòng phương tiện từ trung tâm TP.HCM và các địa phương lân cận đổ về các bãi biển Vũng Tàu.
Tuyến có chiều dài khoảng 10,2 km, bắt đầu từ nút giao Lê Hồng Phong (vòng xoay Đài Liệt sỹ) và kết thúc tại nút giao đường 51B. Với mặt đường rộng từ 43 - 47 m, hiện tuyến được tổ chức 4 làn ô tô và 2 làn xe máy.
Trên tuyến, ngoài dải phân cách chính giữa rộng khoảng 3 m đóng vai trò phân tách hai chiều lưu thông và tạo trục cảnh quan xanh, còn có hai dải phân cách phụ bằng bê tông nằm hai bên, tách riêng làn ô tô và xe máy.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, các dải phân cách phụ rộng gần một mét chiếm diện tích đáng kể trên mặt đường.
Nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh tổ chức giao thông sẽ giúp tuyến đường thông thoáng hơn, đồng thời phát huy lợi thế cảnh quan vốn có của tuyến đường ven biển.
Dọc tuyến đường, hệ thống cây xanh phát triển tốt, đặc biệt là các hàng hoa giấy nở rộ tạo điểm nhấn nổi bật, góp phần hình thành một trong những tuyến đường dẫn ra biển có cảnh quan đẹp tại khu vực TP.HCM.
Theo phương án được phê duyệt, để mở rộng tuyến từ 6 lên 8 làn xe, cơ quan chức năng không mở rộng mặt đường sang hai bên nhằm tránh phát sinh công tác giải phóng mặt bằng. Thay vào đó, các dải phân cách phụ sẽ được tháo dỡ, sau đó thảm nhựa và tổ chức lại thành 6 làn ô tô tiêu chuẩn (rộng từ 3,5 m đến 3,75 m mỗi làn) cùng 2 làn xe máy.
Cùng với đó, hệ thống chiếu sáng trên dải phân cách hiện hữu sẽ được thay thế bằng các trụ đèn cao 13 m, sử dụng công nghệ LED tiết kiệm điện và có thể điều khiển, giám sát từ xa thông qua thiết bị điện tử.
Lực lượng thi công đang tiến hành cắt tỉa, di dời khoảng 4.800 cây huỳnh liên trồng trên các dải phân cách phụ để phục vụ việc tháo dỡ bê tông, chuẩn bị mặt bằng cho các hạng mục tiếp theo.
Dọc theo tuyến, nhiều khu đô thị và dự án du lịch đã hình thành hoặc đang được triển khai, góp phần gia tăng lưu lượng phương tiện qua khu vực.
Dự án có tổng mức đầu tư hơn 141 tỷ đồng. Sau khi hoàn thành, tuyến đường được kỳ vọng đáp ứng nhu cầu đi lại ngày càng tăng, đồng thời tăng cường kết nối với tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, qua đó thúc đẩy thu hút đầu tư và phát triển du lịch biển.
Điểm cuối tuyến hiện kết nối trực tiếp với đường dẫn vào cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, hình thành trục giao thông liên hoàn từ nội đô ra khu vực ven biển.
