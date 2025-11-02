Lâm Đồng công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai với quốc lộ 20 và 28B

(VTC News) -

Ngày 2/11, UBND tỉnh Lâm Đồng ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai đối với đường bộ tuyến quốc lộ 20 đoạn Km262+400 – Km262+530 (khu vực cầu treo đèo D’Ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt) và quốc lộ 28 đoạn Km47+252 - Km54+000 (xã Sơn Điền).

Sạt lở đất đèo nghiêm trọng trên quốc lộ 20 đoạn Km262+400 – Km262+530 (khu vực cầu treo đèo D’Ran, phường Xuân Trường - Đà Lạt). Ảnh: T.L

Theo Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng, từ ngày 26 đến 30/10, mưa lớn kéo dài khiến nhiều vị trí trên tuyến quốc lộ 20 và 28B xuất hiện sạt lở taluy, lún nứt mặt đường và sụt kết cấu nền.

Tình trạng này gây ách tắc giao thông, tiềm ẩn nguy cơ sạt lở tiếp diễn nếu không được ứng phó kịp thời.

Sạt lở đèo Đại Ninh trên quốc lộ 28B khiến giao thông ngưng trệ. (Ảnh: Người dân cung cấp)

Trước tình hình trên, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười quyết định công bố tình huống khẩn cấp nhằm huy động lực lượng, phương tiện tập trung khắc phục hậu quả, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện lưu thông qua khu vực.

Ông Hồ Văn Mười yêu cầu Sở Xây dựng, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự, Công an tỉnh, cùng UBND phường Xuân Trường - Đà Lạt và xã Sơn Điền khẩn trương triển khai biện pháp ứng phó, theo dõi diễn biến sạt lở, tổ chức phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người dân.

Trường hợp cần thiết, chính quyền địa phương được phép cưỡng chế di dời dân ra khỏi khu vực nguy hiểm, không để xảy ra thiệt hại về người. Đồng thời, các đơn vị được giao nhiệm vụ trực 24/24h tại hiện trường để theo dõi, cảnh báo và xử lý tình huống phát sinh.

Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng cũng giao các sở, ban, ngành liên quan chủ động phương án ứng phó khẩn cấp, khắc phục hậu quả thiên tai, đảm bảo giao thông thông suốt và an toàn tài sản, tính mạng người dân.