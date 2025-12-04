Mưa lớn kéo dài, đèo D'Ran, Mimosa, Prenn - đường lên Đà Lạt tiếp tục sạt lở

(VTC News) -

Sáng sớm 4/12, ông Nguyễn Văn Hữu, Bí thư Đảng ủy xã D'Ran (Lâm Đồng) cho biết, do mưa lớn kéo dài đã khiến một đoạn đường đèo D'Ran bị sạt lở khiến giao thông đi lại giữa Đà Lạt (Lâm Đồng) với các tỉnh thành bị ảnh hưởng.

Hiện trường sạt lở trên đèo D'Ran. Ảnh: Người dân cung cấp

"Khu vực bị sạt lở lần này nằm phía dưới khu vực Cầu Treo. Hiện tại, một lượng lớn đất đá đổ xuống đường khiến giao thông bị ảnh hưởng. Lực lượng chức năng đang có mặt tại hiện trường để xử lý, giải tỏa đất đá, cây cối bị đổ xuống đường", ông Hữu nói.

Đất đá, cây cối đổ ập xuống đường khiến giao thông chia cắt.

Cũng trong sáng nay, UBND phường Xuân Hương - Đà Lạt (Lâm Đồng) phối hợp cùng các cơ quan chức năng cưa cắt cây rừng ngã đổ, di chuyển đất đá để khơi thông tuyến đèo Mimosa, đèo Prenn và đèo Sa Com để đảm bảo mạch đi lại cho xe cộ.

Cây cối ngã đổ trên đèo Sacom.

Theo thông tin từ lãnh đạo phường Xuân Hương - Đà Lạt, mưa lớn kéo dài trong đêm 3/12 làm nhiều vị trí taluy dương trên đèo Mimosa, Prenn, Sa Com sạt lở, đất đá và cây rừng đổ xuống vùi lấp mặt đường.

Riêng đèo Mimosa có 1 điểm sạt với khối lượng đất đá lớn. Cơ quan chức năng huy động người và phương tiện xử lý hiện trường.

Đèo Prenn, đèo Sa Com cũng xuất hiện nhiều điểm cây rừng ngã đổ, được lực lượng chức năng xử lý để đảm bảo phương tiện lưu thông.

Trước đó, sáng 20/11, do mưa lớn kéo dài, đèo Mimosa xảy ra sạt lở khiến giao thông tuyến này tê liệt. Vết sạt lở dài khoảng 100m làm đất đá, kết cấu nền đường đèo bị sụt lún, trượt xuống taluy âm sâu hàng chục mét.

Xảy ra vụ việc, lực lượng chức năng phải đóng đèo sửa chữa. Đến ngày 30/11, khi đường tạm qua điểm sạt lở được hoàn thiện, tuyến giao thông đèo Mimosa mới được mở trở lại.

Sáng 17/11, tuyến đèo Prenn, đoạn gần cầu Datanla xảy ra sạt lở khiến giao thông tê liệt.

Tại hiện trường, kết cấu bê tông cốt thép taluy âm của công trình bị sạt trượt, trôi xuống vực sâu. Điểm sạt lở mở rộng, ăn vào lòng đường hướng đi Đà Lạt - TP.HCM gây nên nhiều vết nứt lớn, chạy dài 100m.

Đến ngày 25/11, cơ quan chức năng tạm thời xử lý sự cố, thông tuyến trên đèo Prenn. Đèo Prenn và Mimosa có chiều dài lần lượt 10-11km, đều nằm trên quốc lộ 20, đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối giao thương giữa Đà Lạt và các tỉnh phía Nam.