Điểm chuẩn trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội 4 năm qua

(VTC News) -

Dưới đây là điểm chuẩn của trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội trong 4 năm gần nhất:

STT Ngành Năm 2021 Năm 2022 Năm 2023 Năm 2024 1 Y khoa 28,15 27,3 26,75 27,15 2 Dược học 26,05 25,7 24,35 25,10 3 Kỹ thuật Xét nghiệm Y học 25,85 25,15 23,95 24,83 4 Kỹ thuật Hình ảnh Y học 25,4 24,55 23,55 24,49 5 Điều dưỡng 25,35 24,55 23,85 24,49 6 Răng Hàm Mặt 27,5 26,4 (Điều kiện tiếng Anh trong kỳ thi THPT từ 6 điểm trở lên) 26,80 27,00

Trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm nay tuyển 720 sinh viên cho 6 ngành. Trong đó, riêng ngành Y khoa là 260 chỉ tiêu, Dược học 220. Còn lại, chỉ tiêu mỗi ngành là 60.

Các phương thức xét tuyển gồm: xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển, dựa vào kết quả thi tốt nghiệp THPT, xét học sinh dự bị đại học, dựa vào kết quả thi đánh giá năng lực HSA, xét chứng chỉ tiếng Anh và xét theo cơ chế đặc thù của Đại học Quốc gia Hà Nội.

Học phí trường Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội năm học 2025-2026 dự kiến là 62 triệu đồng.