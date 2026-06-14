(VTC News) -

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 3 năm gần nhất:

Điểm chuẩn Học viện Ngân hàng 3 năm qua ngành nào cao nhất?

Năm 2025 theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT, điểm chuẩn của Học viện dao động từ 21 - 26,97 điểm, tùy theo chương trình đào tạo, trong đó cao nhất là ngành Luật Kinh tế.

Năm nay, Học viện Ngân hàng tuyển sinh 4,690 chỉ tiêu với các phương thức gồm:

Phương thức 1: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển

Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển Phương thức 2: Xét tuyển kết hợp

Xét tuyển kết hợp Phương thức xét tuyển 2.1: Kết hợp giữa học bạ THPT với chứng chỉ quốc tế

Phương thức 2.2: Kết hợp giữa học bạ THPT với kết quả bài thi Đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội (HSA)

Phương thức 2.3: Kết hợp giữa học bạ THPT với kết quả bài thi Đánh giá năng lực đầu vào đại học (V-SAT)

Phương thức 3 : Xét kết quả học tập THPT (học bạ THPT)

: Xét kết quả học tập THPT (học bạ THPT) Phương thức 4: Xét kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Chương trình Chuẩn Kinh tế đầu tư (ECON01): Gồm 70 chỉ tiêu, học phí dự kiến khoảng 27,8 triệu đồng/năm học 2026–2027.

Chương trình Chất lượng cao Kinh tế đầu tư (ECON02): Gồm 120 chỉ tiêu, học phí dự kiến khoảng 45 triệu đồng/năm học 2026–2027.

Ngành Kinh tê quốc tế - chương trình đào tạo Kinh tế quốc tế (ECON03) gồm 70 chỉ tiêu, học phí dự kiến khoảng 27,8 triệu đồng/năm học 2026–2027.