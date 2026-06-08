Điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 3 năm gần đây: Cao nhất bao nhiêu?

(VTC News) -

Dưới đây là bảng điểm chuẩn Học viện Báo chí và Tuyên truyền 3 năm gần đây:

3 năm qua Học viện Báo chí và Tuyên truyền có điểm chuẩn thế nào?

Năm ngoái, điểm chuẩn ở phương thức xét kết quả thi tốt nghiệp THPT, Học viện lấy từ 22,98 - 25,08 thang điểm 30 và 33,64 - 37,5 thang điểm 40.

Năm 2026, Học viện Báo chí và Tuyên truyền tuyển 2.150 chỉ tiêu (tăng 100 chỉ tiêu so với năm ngoái) đại học chính quy cho 32 ngành đào tạo theo 3 phương thức gồm: Xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển; xét tuyển kết hợp; xét điểm thi tốt nghiệp THPT.

Học viện tiếp tục chia các ngành đào tạo thành 4 nhóm ngành, gồm: Nhóm ngành 1 (Báo chí, Xuất bản); Nhóm ngành 2 (khối lý luận chính trị, quản lý, kinh tế, xã hội học…); Nhóm ngành 3 (Lịch sử); Nhóm ngành 4 (Truyền thông, Quan hệ quốc tế, Quan hệ công chúng, Ngôn ngữ Anh…).

Học phí dự kiến với sinh viên chính quy khóa 46 (2026 - 2030), các chương trình đào tạo giảng viên lý luận chính trị: Triết học, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Kinh tế chính trị, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh: miễn học phí.

Các chương trình đào tạo hệ chuẩn, dự kiến: 558.800 đồng/tín chỉ (chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

Các chương trình đào tạo đạt kiểm định chất lượng, dự kiến: 1,175 triệu đồng/tín chỉ (chưa bao gồm 13 tín chỉ Giáo dục thể chất, Giáo dục Quốc phòng - An ninh).

Lộ trình tăng học phí cho từng năm và điều chỉnh theo hướng dẫn của Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.