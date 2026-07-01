Top 10 địa phương có nhiều điểm 10 môn Lịch sử nhất kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026

(VTC News) -

Dưới đây là danh sách 10 tỉnh có điểm thi lớp 10 môn Lịch sử kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 cao nhất cả nước:

STT Tỉnh thành Số điểm 10 1 Hà Nội 263 2 Phú Thọ 237 3 Nghệ An 188 4 Ninh Bình 162 5 Hải Phòng 157 6 Bắc Ninh 145 7 Thanh Hóa 130 8 TP.HCM 94 9 Hưng Yên 80 10 Quảng Ninh 79

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm nay, dẫn đầu danh sách số lượng điểm 10 môn Lịch sử là Hà Nội với 263 thí sinh. Các địa phương theo sau là Phú Thọ với 237, tiếp theo là Nghệ An với 188.

Nhóm các địa phương tiếp theo: Ninh Bình (162), Hải Phòng (157), Bắc Ninh (145), và Thanh Hóa (130) là những địa phương tiếp theo trong bảng xếp hạng với số lượng điểm 10 vượt mốc 100.

Các vị trí cuối bảng gồm: TP.HCM (94), Hưng Yên (80) và Quảng Ninh (79) hoàn thiện danh sách top 10 địa phương có nhiều điểm 10 nhất.

Dữ liệu cho thấy sự phân hóa về số lượng thí sinh đạt điểm tuyệt đối giữa các địa phương, trong đó Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chiếm ưu thế đáng kể trong danh sách này.

Môn Lịch sử năm nay, có tới 2.465 thí sinh đạt điểm 10 tuyệt đối và 1 thí sinh đạt 0 điểm. Điểm trung bình đạt 6,19 và điểm trung vị là 6,1. Số lượng thí sinh đạt trên 5 điểm chiếm 25,773 %, đạt trên 7 điểm là 35,158 %. Có tới 27.438 thí sinh đạt từ 5 điểm trở xuống.

Tổng số thí sinh dự thi tăng từ 481.293 (năm 2025) lên 565.056 (năm 2026). Điểm trung bình giảm từ 6.52 (năm 2025) xuống 6.19 (năm 2026).

Tỷ lệ thí sinh đạt điểm dưới trung bình (<5) tăng mạnh từ 18.63% lên 25.773%. Tỷ lệ thí sinh đạt từ 7 điểm trở lên giảm từ 43.778% xuống còn 35.158%.

Sau khi biết kết quả, thí sinh nên đối chiếu với đáp án, kết quả tự chấm để đánh giá mức độ phù hợp. Nếu cho rằng điểm số chưa phản ánh đúng bài làm, thí sinh có thể thực hiện thủ tục phúc khảo theo lịch do Bộ GD&ĐT quy định.

Đồng thời, thí sinh cần theo dõi các mốc thời gian đăng ký, điều chỉnh và sắp xếp nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống tuyển sinh chung. Việc đăng ký đúng thời hạn và sắp xếp thứ tự nguyện vọng hợp lý sẽ quyết định cơ hội trúng tuyển vào ngành học, trường học mong muốn.

Thí sinh gửi đơn phúc khảo bài thi tại các đơn vị đăng ký dự thi từ ngày 1 đến ngày 5/7. Các thí sinh nhận giấy chứng nhận kết quả thi, học bạ muộn nhất ngày 7/7.

Từ ngày 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh bắt đầu đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Điểm chuẩn đại học và kết quả xét tuyển sẽ được công bố sau 17h ngày 9/8.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2026 diễn ra ngày 11-12/6. Đây tiếp tục là kỳ thi có quy mô lớn nhất trong năm, vừa phục vụ mục tiêu xét công nhận tốt nghiệp THPT, vừa là căn cứ để các cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng sử dụng trong công tác tuyển sinh.