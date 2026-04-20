Đề xuất Chính phủ quy định ngưỡng doanh thu miễn thuế cho hộ kinh doanh

Sáng 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu phải nộp thuế TNDN

Trình bày tờ trình của Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thuế thu nhập cá nhân, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Đồng thời sửa đổi nội dung tại Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn trình bày Tờ trình dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 4 Luật về thuế.

Việc sửa đổi này, theo Bộ trưởng, để hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ, đồng thời đảm bảo công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ, khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp...

"Việc phân quyền cho Chính phủ sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế và cũng là thể chế hóa nội dung nêu tại Kết luận số 18 của Trung ương, Nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, Luật Tổ chức Quốc hội và tương tự quy định giao thẩm quyền cho Chính phủ tại một số Luật, Nghị quyết của Quốc hội về thuế hiện hành", Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn nói.

Với nội dung quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, ông Ngô Văn Tuấn cho biết, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Để bảo đảm hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp quy mô nhỏ được áp dụng đồng bộ các chính sách thuế quy định tại Luật này trong năm 2026 và tạo điều kiện thuận lợi trong việc kê khai thuế, tránh phát sinh thêm thủ tục hành chính, dự thảo Luật quy định Luật này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua, trừ quy định tại khoản 2 Điều này.

Quy định tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1/1/2026.

Chính phủ trình Quốc hội cho phép xây dựng và ban hành dự án Luật theo trình tự, thủ tục rút gọn và trình Quốc hội khóa XVI xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ nhất.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi.

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban nhất trí với phạm vi sửa đổi của dự án Luật như đề xuất của Chính phủ.

Tuy nhiên, đề nghị Chính phủ rà soát toàn diện các luật thuế để trình ngay Quốc hội tại Kỳ họp thứ nhất xem xét, quyết định sửa đổi theo hướng giao Chính phủ quy định đối với các nội dung thường xuyên biến động, các nội dung đã giao Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định hoặc điều chỉnh, bảo đảm tính đồng bộ, thống.

Về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Luật Thuế Thu nhập cá nhân và khoản 25 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng có thể cân nhắc việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân để tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô nhỏ và trung bình thấp.

Về ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, song đề nghị cần tiếp tục cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể.

Trước đây ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỷ đồng, còn cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu ở mức tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn.

Theo ông Phan Văn Mãi, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp ngân sách mà còn giữ vai trò rất lớn trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế. Vì vậy, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng hỗ trợ thực chất, tránh điều chỉnh nhỏ lẻ, manh mún, chưa phản ánh đầy đủ tinh thần hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Tạo điều kiện cho Chính phủ linh hoạt trong điều hành thuế

Làm rõ thêm các vấn đề, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết việc sửa đổi lần này tập trung vào 4 luật thuế lớn, nhằm tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ chủ động điều hành trong những tình huống khẩn cấp, nhất là trước những biến động bất thường của kinh tế thế giới, xung đột địa chính trị và tác động trực tiếp đến giá cả, nguồn cung nhiên liệu, từ đó ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống người dân

"Trong bối cảnh hiện nay, nếu không có cơ chế đủ linh hoạt để điều chỉnh các ngưỡng thuế, phí thì rất khó bảo đảm mục tiêu vừa tăng trưởng hai con số, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô", ông Ngô Văn Tuấn nhấn mạnh.

Về việc giao Chính phủ quy định một số ngưỡng cụ thể như doanh thu chịu thuế, Bộ trưởng Ngô Văn Tuấn cho rằng đây là giải pháp cần thiết để bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành.

Ban đầu, cơ quan soạn thảo dự kiến giữ quy định cụ thể trong luật, tuy nhiên trước diễn biến khó lường của tình hình quốc tế, đặc biệt là biến động giá năng lượng và rủi ro đứt gãy nguồn cung, việc giao Chính phủ quyết định trong từng thời điểm sẽ phù hợp hơn, giúp phản ứng chính sách nhanh và sát thực tiễn hơn.

Liên quan đến chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định việc kéo dài thời gian áp dụng mức thuế ưu đãi là cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển ngành công nghiệp sạch.

Theo đánh giá, hầu hết các quốc gia lớn đều có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho xe điện, từ hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đầu tư hạ tầng đến hỗ trợ trực tiếp cho người mua.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thuyết minh rõ hơn và tăng tính thuyết phục đối với việc giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội, như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cần rà soát quy định về hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp để bảo đảm thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị các cơ quan hoàn thiện hồ sơ dự án luật, báo cáo Quốc hội bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp thứ nhất, bảo đảm dự án luật được xem xét, thông qua kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.