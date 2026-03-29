Đề xuất áp thuế 20% thu nhập từ bán cổ phần chưa niêm yết

Tại dự thảo Nghị định quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Bộ Tài chính đề xuất quy định về thu nhập từ chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng chứng khoán.

Trong đó, cơ quan soạn thảo đề xuất áp thuế 20% trên phần thu nhập từ chuyển nhượng vốn, bao gồm cả cổ phần của doanh nghiệp chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch. Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí, thuế được tính theo tỷ lệ 2% trên giá chuyển nhượng, áp dụng thống nhất cho cả cá nhân cư trú và không cư trú.

Theo dự thảo Nghị định hướng dẫn Luật Thuế TNCN số 109/2025/QH15, thu nhập từ chuyển nhượng vốn được chia thành 3 nhóm gồm chuyển nhượng phần vốn góp, chuyển nhượng chứng khoán và các hình thức chuyển nhượng vốn khác.

Đối với chuyển nhượng vốn (bao gồm cả cổ phần chưa niêm yết), cơ quan soạn thảo đề xuất tiếp tục áp dụng thuế suất 20% trên phần thu nhập (giá bán trừ giá mua và chi phí liên quan). Trong trường hợp không xác định được giá vốn và chi phí, thuế sẽ được tính theo tỷ lệ 2% trên giá chuyển nhượng.

Dự thảo cũng bổ sung đối tượng chịu thuế là cổ phần của công ty không đại chúng, chưa niêm yết hoặc chưa đăng ký giao dịch. Theo cơ quan soạn thảo, các giao dịch này thường mang tính thỏa thuận, không diễn ra thường xuyên, liên tục và có bản chất tương tự chuyển nhượng vốn nên cần áp dụng cách tính thuế tương đồng.

Trong khi đó, đối với chứng khoán niêm yết hoặc đăng ký giao dịch, thuế suất vẫn giữ ở mức 0,1% trên giá trị mỗi lần giao dịch như hiện hành, do các giao dịch này có tính minh bạch và diễn ra thường xuyên trên thị trường.

Đối với chứng khoán phái sinh, dự thảo đề xuất giao Bộ trưởng Tài chính quy định chi tiết.

Về kê khai, nộp thuế, cá nhân có thu nhập từ chuyển nhượng vốn thực hiện kê khai, nộp thuế theo quy định. Đối với chuyển nhượng chứng khoán, tổ chức trả thu nhập thực hiện khấu trừ, kê khai và nộp thuế thay theo thuế suất 0,1% trên giá chuyển nhượng. Các nội dung này cơ bản kế thừa quy định hiện hành.