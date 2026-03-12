Chuyển từ thuế khoán sang kê khai: Trọng tâm không phải là kiểm tra, xử phạt

(VTC News) -

Chiều 12/3, tại hội thảo "Giải pháp giúp hộ kinh doanh kê khai thuế đúng, an tâm tuân thủ, phát triển bền vững" do Cổng Thông tin điện tử Chính phủ và Cục Thuế (Bộ Tài chính) chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, ông Mai Xuân Thành, Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính), cho biết, đây là thời điểm hết sức quan trọng, khi các chính sách mới về quản lý thuế đối với hộ kinh doanh đã bước vào giai đoạn triển khai vào thực tế.

Ông Mai Xuân Thành cam kết cơ quan thuế luôn ưu tiên hỗ trợ để bà con thực hiện đúng quy định và hạn chế tối đa những sai sót.

"Trong giai đoạn đầu tiên của phương thức kê khai đối với hộ kinh doanh, trọng tâm của cơ quan thuế không phải là vấn đề kiểm tra, xử phạt, mà là tập trung vào hỗ trợ thực chất, để bà con có thể thực hiện đúng ngay từ kỳ kê khai đầu tiên. Đợt cao điểm 15 ngày được tổ chức với mục tiêu rất cụ thể là giúp hộ kinh doanh hiểu đúng, thực hiện đúng và yên tâm duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh", Cục trưởng Cục Thuế nói.

Ông Mai Xuân Thành - Cục trưởng Cục Thuế (Bộ Tài chính) chia sẻ về ý nghĩa, tầm quan trọng và mục tiêu của chương trình hội thảo. (Ảnh: VGP)

Cơ quan thuế các cấp sẽ tăng cường hướng dẫn trực tiếp tại địa bàn, tổ chức các buổi hỗ trợ tập trung, đồng thời mở rộng các kênh hỗ trợ trực tuyến, đường dây nóng, các hình thức tư vấn từ xa để kịp thời giải đáp những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện.

Lãnh đạo ngành Thuế cam kết tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cung cấp miễn phí các tiện ích, dịch vụ thuế điện tử phục vụ hộ kinh doanh. Mục tiêu là giúp bà con kê khai, nộp thuế điện tử thuận tiện hơn với thao tác đơn giản, dễ làm, dễ nhớ, giảm chi phí tuân thủ, giảm áp lực khi áp dụng phương thức thuế mới. Trong thời gian tới, hệ thống công nghệ sẽ tiếp tục được nâng cấp theo hướng thông minh, thân thiện và hỗ trợ tốt hơn cho các hộ.

"Ví dụ như đưa vào các ứng dụng gợi ý sẵn thông tin tờ khai, nhắc hạn kê khai, hỗ trợ trích nộp tiền từ tài khoản khi có sự đồng ý của người nộp thuế, cảnh báo sớm các sai sót để hộ có thể kịp thời điều chỉnh. Những giải pháp này nhằm giúp bà con hạn chế lỗi kỹ thuật, giảm rủi ro do chưa quen để thực hiện một cách thuận tiện hơn", Cục trưởng Mai Xuân Thành nói.

Một cam kết nữa được ông nhắc đến là ngành Thuế tiếp tục chuẩn hóa, đa dạng hóa các giải pháp hướng dẫn hỗ trợ. Cơ quan thuế sẽ cung cấp bộ tài liệu sổ tay hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế dành riêng cho hộ theo hướng dễ hiểu, dễ thực hiện; đăng tải các clip hướng dẫn theo tình huống; xây dựng bộ câu hỏi đáp ngắn gọn, tài liệu cầm tay chỉ việc; đồng thời cập nhật thông tin thường xuyên trên các kênh chính thống để bà con dễ tra cứu, dễ đối chiếu và thực hiện.

Ông Mai Xuân Thành nêu rõ, trong trường hợp phát sinh vướng mắc, bà con có thể liên hệ trực tiếp với công chức quản lý thuế để được hỗ trợ, hướng dẫn. Thông tin và số điện thoại của công chức thuế được niêm yết tại các trung tâm dịch vụ hành chính công xã, phường và đăng tải trên các website của ngành Thuế.

Sau hội thảo này, Cục Thuế và cơ quan thuế các cấp sẽ tiếp tục tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ trực tiếp và trực tuyến như hội nghị đối thoại tại địa bàn, tại chợ, tại tuyến phố, cụm kinh doanh; hội nghị trực tuyến tọa đàm chuyên đề, hỏi đáp.

"Tấm vé" phát triển ổn định

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, cho biết Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân nhấn mạnh, cần xây dựng hệ thống chính sách tài chính, thuế phù hợp để tạo điều kiện cho kinh tế tư nhân phát triển.

Ông Nguyễn Hồng Sâm, Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: VGP)

"Gần đây nhất, ngày 11/3, Tổng Bí thư Tô Lâm yêu cầu sớm hoàn thiện cơ chế giúp cá nhân, hộ kinh doanh phát triển thành doanh nghiệp nhỏ và vừa; doanh nghiệp nhỏ và vừa phát triển thành doanh nghiệp lớn; doanh nghiệp lớn vươn lên thành các tập đoàn có năng lực cạnh tranh trong khu vực và quốc tế.

Đồng thời, các cơ quan cần đặc biệt quan tâm cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cá nhân kinh doanh và hộ kinh doanh - nhóm chiếm phần lớn số lượng doanh nghiệp, bảo đảm không làm tăng chi phí tuân thủ", ông Nguyễn Hồng Sâm nói.

Thời gian qua, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, chính sách quan trọng nhằm thúc đẩy cải cách quản lý thuế, tạo môi trường kinh doanh minh bạch và thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt, mới đây Chính phủ ban hành Nghị định số 68/2026 về chính sách thuế và quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, từ đó, đã đặt ra những định hướng quan trọng cho giai đoạn chuyển đổi hiện nay.

Quan điểm xuyên suốt của Chính phủ trong quá trình này là chuyển đổi để phát triển, chuẩn hóa để minh bạch và đồng hành để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp.

Tổng Giám đốc Cổng Thông tin điện tử Chính phủ cho rằng, việc tuân thủ đúng quy định không phải là gánh nặng, mà là "tấm vé" mở rộng cánh cửa phát triển ổn định, lâu dài cho chính các hộ kinh doanh.

"Hiểu chính xác để tiếp cận quy định minh bạch, từ đó chuẩn bị đủ về dữ liệu và công cụ để quản lý trong môi trường đa kênh. Trên cơ sở đó, người nộp thuế sẽ thực hiện đúng ngay từ đầu để giảm thiểu rủi ro, tối ưu chi phí tuân thủ", ông Nguyễn Hồng Sâm nhấn mạnh và cho biết với những kiến nghị từ hội thảo, cơ quan quản lý sẽ xem xét giải quyết theo thẩm quyền, hoặc báo cáo cấp cao hơn để kịp thời tháo gỡ khó khăn, tạo dựng môi trường kinh doanh công bằng trong kỷ nguyên số.