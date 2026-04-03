Đấu giá số 'tứ quý' 9999 khởi điểm 250 triệu đồng, đầu số 1515 từ 1 tỷ đồng

(VTC News) -

Quyền sử dụng mã, số viễn thông gồm số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn: 9999, 6789, 5151 sẽ được đưa ra đấu giá với mức khởi điểm từ 250 triệu đồng/số. Hai số dịch vụ giải đáp thông tin (số dịch vụ toàn quốc 4 chữ số) gồm 1515, 1559 có giá khởi điểm cao hơn, từ 1 tỷ đồng/số.

Theo Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam (VPA), phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức trực tuyến vào ngày 16/4, áp dụng phương thức trả giá lên, với thời lượng mỗi phiên tối thiểu 180 phút.

Người tham gia cần đặt trước 50 triệu đồng đối với nhóm số dịch vụ ứng dụng tin nhắn ngắn và 200 triệu đồng đối với nhóm số giải đáp thông tin. Bước giá lần lượt là 5 triệu đồng và 20 triệu đồng.

Các mức giá trên chưa bao gồm thuế GTGT, cùng các loại thuế, phí, lệ phí và chi phí phát sinh khác theo quy định.

Đấu giá nhiều số "đẹp" trong kho viễn thông. (Ảnh: AI)

Trong phiên đấu giá đầu tiên tổ chức ngày 22/1, các đầu số dịch vụ giải đáp thông tin đã ghi nhận mức trúng đáng chú ý. Cụ thể, hai số 1500 và 1555 đạt 1,02 tỷ đồng mỗi số, cao hơn giá khởi điểm; trong khi các số 1299 và 1558 được đấu giá thành công ở mức 1 tỷ đồng/số.

Trao đổi với phóng viên, ông Lương Phạm Nam Hoàng, Trưởng phòng Cấp phép Tài nguyên (Cục Viễn thông), cho biết việc đưa kho số viễn thông ra đấu giá là bước chuyển từ cơ chế cấp phát hành chính sang cơ chế thị trường, phù hợp với quy định của Luật Viễn thông và Luật Đấu giá tài sản.

"Việc đấu giá các kho số viễn thông giúp doanh nghiệp có trách nhiệm đưa kho số này vào khai thác, sử dụng đúng mục đích, đúng cam kết, qua đó hạn chế tình trạng giữ số, lãng phí hoặc sử dụng không hiệu quả", ông Hoàng nhấn mạnh.

Theo đại diện Cục Viễn thông, các đầu số ngắn, dễ nhớ có giá trị thương mại cao, đặc biệt phù hợp với doanh nghiệp triển khai tổng đài chăm sóc khách hàng, dịch vụ nội dung số hoặc nền tảng số quy mô lớn.

Việc tổ chức đấu giá không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông mà còn tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời từng bước xác lập giá trị thực của mã, số viễn thông theo cơ chế thị trường. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng trong bối cảnh thúc đẩy kinh tế số và chuyển đổi số hiện nay.