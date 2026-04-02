Sử dụng Starlink trái phép, chủ tàu du lịch ở Cát Bà bị phạt 70 triệu đồng

Ngày 2/4, Cục Tần số vô tuyến điện - Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) - thông báo trong quý I/2026, đơn vị đã phát hiện tàu YLANG hoạt động tại Cát Bà (Hải Phòng) sử dụng thiết bị thu phát sóng vệ tinh (hay đài vệ tinh trái đất) Starlink với gói thuê bao đăng ký nước ngoài để cung cấp internet cho khách du lịch. Thiết bị này chưa được cơ quan có thẩm quyền cấp phép theo quy định tại Việt Nam.

Tàu YLANG hoạt động tại Cát Bà, Hải Phòng. (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện)

Chủ tàu này đã bị xử phạt vi phạm hành chính với số tiền lên tới 70 triệu đồng. Thông báo cũng cho biết, cơ quan chức năng đang truy vết nguồn gốc xuất xứ thiết bị thu phát sóng vệ tinh Starlink để xử lý.

Starlink của SpaceX là dịch vụ Internet vệ tinh nước ngoài đầu tiên được thí điểm tại Việt Nam. Giữa tháng 2, sau khi hoàn tất thủ tục, dịch vụ đã được cấp phép, song chưa công bố thời gian triển khai cụ thể. Website Starlink cũng chưa hiển thị việc cung cấp ở khu vực Việt Nam.

Cục Tần số vô tuyến diện nhấn mạnh: “Tuân thủ quy định pháp luật về tần số vô tuyến điện là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân!”.

Thiết bị thu phát sóng vệ tinh Starlink thu được từ tàu YLANG. (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện)

Trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News tại cuộc họp báo thường kỳ tháng 3/2026 của Bộ KH&CN, ông Nguyễn Anh Cương - Phó Cục trưởng Cục Viễn thông - cho biết, Công ty TNHH Starlink Services Việt Nam được Cục Viễn thông cấp 2 giấy phép cung cấp dịch vụ viễn thông có hạ tầng mạng để triển khai thí điểm dịch vụ viễn thông sử dụng công nghệ vệ tinh quỹ đạo tầm thấp tại Việt Nam trong thời hạn 5 năm.

Cụ thể, Starlink Services Việt Nam sẽ có tối đa 600.000 thuê bao trong giai đoạn thí điểm (tương đương chỉ khoảng 2,5% tổng số thuê bao băng rộng cố định hiện có tại Việt Nam).

Theo đại diện Cục Viễn thông (Bộ KH&CN), trong giai đoạn thí điểm, dịch vụ vệ tinh tầm thấp ít có khả năng cạnh tranh với các dịch vụ cố định, di động băng rộng mà doanh nghiệp Việt Nam đang cung cấp.

Starlink sau khi được cấp phép cung cấp dịch vụ viễn thông tại Việt Nam có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về quản lý giá và cạnh tranh như các doanh nghiệp viễn thông khác tham gia thị trường; chấp hành pháp luật về giá bảo đảm nguyên tắc công khai, minh bạch, tôn trọng quyền tự định giá và cạnh tranh về giá của tổ chức, cá nhân kinh doanh theo quy định.

Liên quan đến những lo ngại nếu Starlink hạ giá thành và cạnh tranh trực tiếp với các doanh nghiệp viễn thông trong nước, đại diện Cục Viễn thông cũng cho biết trường hợp doanh nghiệp điều chỉnh giá, đặc biệt là giảm giá có dấu hiệu cạnh tranh không lành mạnh, cơ quan quản lý Nhà nước sẽ tăng cường giám sát và áp dụng các quy định pháp luật về giá và cạnh tranh để kịp thời xử lý.