5 sản phẩm của Apple vượt trội hơn Samsung về giá cả và giá trị

Apple từ lâu đã gắn liền với khái niệm sản phẩm cao cấp đi kèm mức giá "chát". Tuy nhiên, thực tế thị trường năm 2026 đang cho thấy một kịch bản ngược lại. Nhiều thiết bị của "Táo khuyết" không chỉ sở hữu phần cứng và phần mềm hoàn thiện mà còn mang lại giá trị sử dụng cao hơn đáng kể so với số tiền bỏ ra.

Đặc biệt, sự xuất hiện của MacBook Neo - dòng laptop tầm trung giá rẻ - đã gây sốc cho toàn bộ thị trường PC. Ngay cả các đối thủ lớn như Asus cũng thừa nhận sự bất ngờ khi Apple ra mắt sản phẩm này với giá chỉ từ 599 USD. Dưới đây là 5 cuộc đối đầu trực tiếp cho thấy Apple đang chiếm ưu thế về giá trước Samsung.

MacBook Pro (M5 Pro) và Galaxy Book6 Ultra

Mẫu MacBook M5 của Apple. (Nguồn: Apple)

Dù MacBook Pro là dòng laptop đắt đỏ nhất của Apple, nhưng khi đặt phiên bản 16 inch dùng chip M5 Pro (3.099 USD) cạnh Galaxy Book6 Ultra (3.799,99 USD), sự chênh lệch là rất lớn.

Dù Book6 Ultra là sản phẩm cao cấp nhất của Samsung, các bài kiểm tra hiệu năng cho thấy chip M5 Pro vẫn mạnh mẽ hơn Intel Core Ultra 7 356H. Với việc rẻ hơn tới 700 USD, MacBook Pro mang lại hiệu năng thuần túy vượt trội, trừ khi người dùng bắt buộc phải sử dụng hệ điều hành Windows hoặc card đồ họa rời cho các tác vụ đặc thù.

MacBook Pro (M5) và Galaxy Book5 Pro

Ở phân khúc thấp hơn, MacBook Pro 14 inch trang bị chip M5 cơ bản có giá 1.699 USD. Đối thủ trực tiếp là Galaxy Book5 Pro có giá cao hơn, ở mức 1.949,99 USD.

Cả hai đều có 16 GB RAM và 1 TB SSD, nhưng chip Apple Silicon một lần nữa thể hiện ưu thế tuyệt đối trước Intel Core Ultra 7 256V trong hầu hết các chỉ số đo lường. Lựa chọn Apple giúp người dùng tiết kiệm được 250 USD mà vẫn sở hữu sức mạnh xử lý ấn tượng hơn.

iPad Air 13 inch (M4) và Galaxy Tab S10+

iPad cùng Apple Pencil, minh họa cho sự kết hợp giữa hiệu năng và giá trị mà sản phẩm Apple mang lại trong lĩnh vực sáng tạo và học tập. (Nguồn: Apple)

Trong thị trường máy tính bảng, iPad Air M4 (bản 256 GB) có giá 899 USD, rẻ hơn so với mức 939,99 USD của Galaxy Tab S10+.

Xét về hiệu năng, chip M4 luôn đứng đầu trong các bài kiểm tra, vượt xa MediaTek Dimensity 9300+ trên Samsung. Dù Galaxy Tab S10+ sở hữu màn hình AMOLED sống động hơn, nhưng iPad Air lại thắng thế nhờ hệ điều hành iPadOS 26 tối ưu, có khả năng thay thế laptop và mức giá dễ tiếp cận hơn khoảng 40 USD.

MacBook Neo và Galaxy Book4 Edge

Sự xuất hiện của MacBook Neo vào tháng 3/2026 với giá 599 USD đã tái định nghĩa khái niệm laptop giá rẻ của Apple. Ngay cả khi nâng cấp lên bản 512 GB (699 USD), nó vẫn rẻ hơn đối thủ Galaxy Book4 Edge (999,99 USD) tới 300 USD.

Mặc dù sử dụng chip A18 Pro (vốn thiết kế cho iPhone), MacBook Neo vẫn xử lý cực tốt các tác vụ duyệt web và văn phòng. Đối với sinh viên, nếu áp dụng thêm các chương trình giảm giá giáo dục, mức giá của Neo chỉ bằng một nửa so với sản phẩm của Samsung.

iPad 11 inch (A16) và Galaxy Tab S10 FE

iPad A16 nhỏ gọn phù hợp với trẻ em. (Nguồn: Apple)

Ở phân khúc máy tính bảng phổ thông, iPad A16 có giá 349 USD, thấp hơn nhiều so với mức 469,99 USD của Galaxy Tab S10 FE.

Dù Samsung cung cấp dung lượng RAM lớn hơn, nhưng chip A16 của Apple lại mang đến trải nghiệm mượt mà hơn cho các tác vụ giải trí và chơi game nhẹ. Việc chọn iPad tiêu chuẩn giúp người dùng tiết kiệm hơn 120 USD - một con số đáng kể đối với những ai chỉ có nhu cầu xem phim và lướt web cơ bản.