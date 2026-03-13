TP.HCM sắp đấu giá 8 lô đất Thủ Thiêm

(VTC News) -

Theo kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất năm 2026 vừa được UBND TP.HCM ban hành, Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM được giao tổ chức đấu giá 8 khu đất tại khu đô thị Thủ Thiêm với tổng diện tích 13,8ha.

Cụ thể, lô 1.K1.5.DV (trước đây là lô 1-12) có diện tích 31.995 m², được quy hoạch là đất dịch vụ cấp đô thị.

Lô 1.K3.4.HH (trước đây là lô 3-5) rộng 6.446 m², thuộc nhóm đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ. Lô 1.K3.1.OD (trước đây là lô 3-8) có diện tích 8.568 m², được quy hoạch là đất ở.

Hai lô 1.K3.3.HH (trước đây là lô 3-9) diện tích 5.009 m² và 1.K3.5.HH (trước đây là lô 3-12) rộng 10.059 m², cũng được quy hoạch là đất hỗn hợp nhà ở và dịch vụ.

Trong 8 lô đất sắp đấu giá tại Thủ Thiêm, có cả các lô đất từng trúng đấu giá năm 2021 nhưng doanh nghiệp bỏ cọc.

Ngoài ra còn có lô 1.K4.5.DV (trước đây là lô 4-21) rộng 700 m², là đất thương mại – dịch vụ.

Hai khu đất còn lại gồm lô 1.K7.2.DV (trước đây là lô 7-1) diện tích 74.393 m² và lô 1.K7.1.DV (trước đây là lô 7-17) rộng 1.500 m², đều được quy hoạch là đất dịch vụ cấp đô thị.

Đáng chú ý, 4 lô đất ký hiệu 3-5, 3-8, 3-9 và 3-12 từng được TP.HCM đấu giá thành công vào cuối năm 2021, với tổng giá trúng hơn 37.300 tỷ đồng. Nhưng sau đó các doanh nghiệp trúng đấu giá không thực hiện nghĩa vụ tài chính đúng thời hạn và xin bỏ cọc.

Theo kế hoạch, Sở Tài chính TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM cùng các đơn vị liên quan sẽ tham mưu UBND TP.HCM chấp thuận chủ trương đầu tư đối với các khu đất triển khai dự án nhà ở để bán, cho thuê hoặc cho thuê mua.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao phối hợp các sở, ngành xác định giá khởi điểm, tham mưu ban hành các quyết định phê duyệt phương án đấu giá, tổ chức đấu giá, công nhận kết quả và thực hiện giao đất hoặc cho thuê đất theo quy định.

Khu đô thị mới Thủ Thiêm tập trung Trung tâm tài chính, văn hóa, trung tâm hành chính, chính trị của TP.HCM.

Cơ quan này cũng thực hiện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức trúng đấu giá và bàn giao đất trên thực địa.

Sở Tư pháp TP.HCM có trách nhiệm hướng dẫn hoạt động đấu giá tài sản và kiểm tra, xử lý vi phạm theo thẩm quyền.

Cơ quan thuế sẽ thông báo cho tổ chức trúng đấu giá thực hiện nghĩa vụ tài chính, đồng thời cung cấp thông tin cho cơ quan quản lý đất đai về việc hoàn thành hoặc chưa hoàn thành nghĩa vụ nộp tiền trúng đấu giá.

Trước đó, TP.HCM cũng ban hành kế hoạch đấu giá đấu giá 3.790 căn hộ chung cư tại phường An Khánh - Khu đô thị Thủ Thiêm. Dự kiến việc đấu giá sẽ thực hiện trong tháng 5/2026.