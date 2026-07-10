Đấu giá đầu số 095: Thu về hơn 252 tỷ đồng, gấp 101 lần giá khởi điểm

(VTC News) -

Sáng 10/7, Cục Viễn thông (Bộ Khoa học và Công nghệ) và Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam - VPA tổ chức phiên đấu giá trực tuyến quyền sử dụng mã mạng di động 95. Phiên đấu giá khép lại với mức giá trúng 252,5 tỷ đồng, cao gấp 101 lần so với giá khởi điểm.

Phiên đấu giá bắt đầu từ 8h30 đến 10h30 và phải trải qua 10 vòng gia hạn mỗi vòng 6 phút trước khi xác định được người trúng đấu giá.

Đấu giá quyền sử dụng mã mạng di động 95. (Ảnh: AI)

Theo thông tin từ ban tổ chức, quyền sử dụng mã mạng di động 95 được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 2,5 tỷ đồng. Bước giá là 250 triệu đồng, tiền mua hồ sơ 200.000 đồng và tiền đặt trước 500 triệu đồng.

Kết thúc phiên đấu giá, tài sản được chốt ở mức 252,5 tỷ đồng, tương đương cao hơn 250 tỷ đồng so với giá khởi điểm.

Theo đơn vị tổ chức buổi đấu giá, thông tin về đơn vị trúng đấu giá không được công bố do được bảo mật theo quy định.

Giá trúng đấu giá đạt 252,5 tỷ đồng. (Ảnh: VPA)

Mã mạng 95 từng được cấp cho mạng di động S-Fone trước đây. Sau khi nhà mạng này ngừng hoạt động, tài nguyên kho số được cơ quan quản lý thu hồi để tổ chức đấu giá theo quy định, góp phần khai thác hiệu quả tài nguyên viễn thông và tăng nguồn thu cho ngân sách nhà nước.

Việc quyền sử dụng mã mạng 95 được trả giá lên tới hơn 252 tỷ đồng cho thấy sức hút của các tài nguyên số viễn thông có giá trị nhận diện cao, đồng thời phản ánh nhu cầu sở hữu các đầu số, mã mạng có ý nghĩa thương hiệu của doanh nghiệp viễn thông trong bối cảnh thị trường tiếp tục phát triển.

Tổ chức đấu giá không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên viễn thông mà còn tạo thêm nguồn thu cho ngân sách Nhà nước, đồng thời từng bước xác lập giá trị thực của mã, số viễn thông theo cơ chế thị trường. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng trong bối cảnh thúc đẩy kinh tế số và chuyển đổi số hiện nay.