Danh sách độc giả ủng hộ các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 27/6 đến 3/7

Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 44 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 27/6 đến 3/7
Bánh pizza tròn, cắt thành miếng hình tam giác và đựng trong hộp vuông; sự sắp đặt này là bài toán tối ưu hóa hoàn hảo về kỹ thuật, kinh tế, trải nghiệm người dùng.
Lượt trận đầu tiên của Vòng chung kết Giải bóng đá Vô địch U21 Quốc gia 2026 đã diễn ra chiều 12/7 tại Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ PVF.
Tuổi thơ của Trần Quang Vinh không có đòn roi, nhưng đầy những cuộc cãi vã của cha mẹ và cảm giác bất lực của đứa trẻ nghĩ mình phải cứu gia đình...
Phòng CSGT Công an tỉnh Lào Cai khẳng định thông tin xe công vụ lao xuống suối khiến một cán bộ gặp nạn đang lan truyền trên mạng xã hội là hoàn toàn sai sự thật.
iPhone màn hình gập sẽ được trang bị 2 viên pin, loại bỏ hệ thống nhận diện khuôn mặt Face ID thay vào đó, sẽ nhận diện vân tay Touch ID.
Vụ hỏa hoạn xảy ra vào đêm khuya tại nhà hàng kiêm quán bia Rong Beer Na Lat Phrao, gần ngã năm Lat Phrao ở Bangkok, khiến ít nhất 27 người thiệt mạng.
Đại sứ Sri Lanka, Cuba và Lào cho rằng đời sống tôn giáo tại Việt Nam đa dạng; quyền tự do tín ngưỡng được bảo đảm bằng pháp luật và thể hiện trong thực tiễn xã hội.
Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ hoàn thành đợt tấn công mới nhất nhằm vào Iran, "đánh trúng hàng chục mục tiêu tại nhiều địa điểm khác nhau bằng vũ khí chính xác".
Sở GD-ĐT Đắk Lắk khẳng định thông tin lan truyền trên mạng xã hội về việc nam sinh dùng điện thoại và AI để tra đáp án khi thi tốt nghiệp THPT là không có cơ sở.
Trong lúc chờ kết quả ADN, bà Nguyễn Thị Lệ cùng gia đình từ Tây Ninh đến thắp hương tại Công viên Lê Thị Riêng - nơi hài cốt liệt sĩ Huỳnh Văn Quên được tìm thấy.
Vàng Ý là một trong những loại vàng được ưa chuộng trên thị trường, vậy vì sao gọi là vàng Ý?
Độc giả Báo Điện tử VTC News ủng hộ hơn 65 triệu đồng cho các hoàn cảnh khó khăn từ ngày 4/7 đến 10/7.
Chỉ còn 48 giờ trước khi hệ thống đóng, thí sinh phải hoàn tất đăng ký nguyện vọng đại học 2026 và xác nhận OTP để tránh mất dữ liệu.
Xem cảnh bà ngoại tập thể dục khi dự tiệc cưới tại nhà văn hóa, nơi có sẵn các máy tập cộng đồng, dân mạng đùa rằng đây là cách hay để "đi ăn cỗ mà không sợ béo".
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