Đang tìm đường vượt biên, nghi phạm gây án bị bắt giữ ở khu vực biên giới

Ngày 14/4, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An cho biết, đơn vị vừa phối hợp bắt giữ thành công đối tượng truy nã Trương Quyết Thăng (SN 2004, trú xã Minh Hợp, Nghệ An).

Theo cơ quan Công an, Trương Quyết Thăng bị truy nã về tội “Cố ý gây thương tích” theo Quyết định truy nã số 87, ban hành ngày 13/2/2025 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Quỳ Hợp (trước đây). Sau khi gây án, đối tượng rời địa phương, lẩn trốn vào khu vực miền Nam.

Đối tượng Trương Quyết Thăng tại cơ quan Công an

Qua quá trình theo dõi, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện Thăng có ý định vượt biên ra nước ngoài để tiếp tục trốn tránh. Tổ công tác đã nhanh chóng triển khai phương án, tổ chức truy bắt.

Đến thời điểm thích hợp, khi đối tượng đang ở khu vực thôn 12, xã Ia Rvê (tỉnh Đắk Lắk) - địa bàn biên giới có địa hình đồi núi phức tạp, việc di chuyển khó khăn, lực lượng chức năng đã áp sát, khống chế và bắt giữ thành công.

Hiện, Trương Quyết Thăng đã được di lý về Nghệ An để phục vụ công tác điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng Lò Thanh Tùng bị bắt giữ

Trước đó, Công an phường Dương Nội, Thành phố Hà Nội vừa di lý đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm Lò Thanh Tùng từ đặc khu Phú Quốc, đồng thời vận động một đối tượng khác ra đầu thú.

Qua công tác xác minh, lực lượng chức năng xác định Lò Thanh Tùng (sinh ngày 06/02/2006; nơi thường trú: Xóm Sạn Xộp, xã Tân Mai, tỉnh Phú Thọ) đang lẩn trốn tại địa bàn đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang.

Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm về tội danh Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bị Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội ra quyết định truy nã ngày 27/02/2026.

Căn cứ tài liệu trinh sát, tổ công tác Công an phường Dương Nội đã triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức bắt giữ Lò Thanh Tùng tại đặc khu Phú Quốc.

Sau khi tiến hành di lý đối tượng về Hà Nội, Công an phường Dương Nội đã bàn giao đối tượng cho Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý, Công an TP Hà Nội để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.