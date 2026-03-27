Lừa 2,8 tỷ đồng làm giấy tờ đất ở Phú Quốc, kẻ trốn truy nã sa lưới ở Phú Thọ

Công an tỉnh An Giang vừa di lý Nguyễn Chí Linh (40 tuổi, ngụ An Giang) sau khi bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại xã Yên Lạc, tỉnh Phú Thọ. Theo Công an tỉnh An Giang, Linh là kẻ đang bị truy nã đặc biệt về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Cơ quan điều tra xác định, năm 2022, Nguyễn Chí Linh có nhận số tiền 2,8 tỷ đồng của người dân để làm giấy tờ 3 thửa đất tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang). Tuy nhiên, Linh không làm được như hợp đồng mà chiếm đoạt số tiền trên sử dụng vào mục đích cá nhân rồi bỏ trốn.

Các bị hại đã làm đơn tố giác Linh gửi đến Cơ quan Công an.

Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang di lý Nguyễn Chí Linh từ Phú Thọ về An Giang. (Ảnh: CACC)

Sau khi khởi tố vụ án, ngày 11/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Chí Linh, nhưng kẻ này đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 17/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đặc biệt đối với Linh về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Sau thời gian tập trung lực lượng xác minh, truy bắt, đến khoảng 21h ngày 26/3/2026, Tổ công tác thuộc Văn Phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Công an xã Yên Lạc (tỉnh Phú Thọ) bắt giữ được Linh khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Yên Lạc.

Trước đó, Công an tỉnh An Giang cũng bắt giữ Danh Muội (SN 1983, cư trú ấp 2, xã An Biên, tỉnh An Giang) - kẻ bị truy nã về tội “Đánh bạc”.

Theo điều tra, khoảng 16h40, ngày 9/7/2021, trong lúc Danh Muội cùng hàng chục người khác đang tham gia đánh bạc bằng hình thức chơi bông vụ ăn thua bằng tiền tại gian nhà sau của Nguyễn Hoàng Long, ở Khu Phố 2, thị trấn Thứ Ba, huyện An Biên, tỉnh Kiên Giang (nay là xã An Biên, tỉnh An Giang) thì bị lực lượng Công an ập vào bắt quả tang.

Sau thời gian điều tra, Cơ quan Công an ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Muội. Tuy nhiên, Muội đã bỏ trốn khỏi địa phương.

Ngày 2/12/2025, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh An Giang ra quyết định truy nã đối với Muội về tội “Đánh bạc”.

Ngày 6/2, Danh Muội bị bắt khi đang trở về quê.

Cùng thời điểm, Công an xã Hòn Đất phối hợp với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang truy bắt được đối tượng truy nã Sơn Trường (SN 1995, trú tại ấp Chòm Sao, xã Hòn Đất) về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo điều tra, từ tháng 12/2023 đến 10/1/2024, Sơn Trường cùng với đồng phạm làm hợp đồng bán lúa với diện tích 660 công (chỉ lúa của người khác), để nhận tiền cọc từ 4 bị hại chiếm đoạt tổng số tiền 310 triệu đồng, Sơn Trường nhận được 40 triệu đồng từ hành vi lừa đảo.

Qua quá trình xác minh, làm rõ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã khởi tố vụ án, khởi tố các bị can liên quan đến vụ án, Sơn Trường đã lẩn trốn khỏi nơi cư trú để trốn tránh triệu tập của cơ quan điều tra.

Ngày 22/1/2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang ra Quyết định số 535/QĐTN-VPCQCSĐT về việc truy nã bị can Sơn Trường về tội danh lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Qua công tác nắm tình hình, Công an xã Hòn Đất phối hợp với lực lượng Cảnh sát điều tra Công an tỉnh phát hiện và truy bắt được bị can Sơn Trường khi đang lẩn trốn trên địa bàn xã Hòn Đất.