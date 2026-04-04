Bị truy nã, kẻ điều hành khai thác vàng trái phép trốn lên Đắk Lắk làm rẫy thuê

Công an TP Đà Nẵng vừa bắt giữ đối tượng truy nã Hồ Chí Trung (SN 1982, trú xã Sơn Cẩm Hà, TP Đà Nẵng) khi đang lẩn trốn, làm rẫy tại tỉnh Đắk Lắk; đồng thời di lý về Đà Nẵng để phục vụ điều tra về hành vi “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”, liên quan đến đường dây khai thác vàng trái phép.

Theo kết quả điều tra, Trương Công Hải (SN 1977, trú xã Thạnh Bình, TP Đà Nẵng) cùng một số đối tượng góp vốn tổ chức khai thác vàng trái phép tại khu vực bãi Nà Cau (Tiểu khu 556, xã Tiên Lãnh, huyện Tiên Phước, tỉnh Quảng Nam cũ).

Từ cuối tháng 3/2025, Hải thuê Trung điều hành hoạt động khai thác, quản lý công nhân, trực tiếp đặt và kích nổ mìn phục vụ khai thác tại khu vực hầm lò để chế biến vàng.

Ngày 24/4/2025, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) tiến hành kiểm tra hoạt động khai thác vàng tại bãi Nà Cau. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện 1 hầm lò được đào sâu vào trong núi khoảng 7m, cùng nhiều máy móc phục vụ khai thác, chế biến quặng. Hồ Chí Trung là người chỉ đạo công việc cho 4 đối tượng khai thác đá để xay, lọc lấy quặng đãi vàng. Tuy nhiên Hồ Chí Trung đã trốn khỏi hiện trường.

Tháng 6/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam (cũ) chuyển hồ sơ nguồn tin về tội phạm đến Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Quảng Nam để điều tra theo thẩm quyền. Sau đó, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Đà Nẵng ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với Hồ Chí Trung về tội “Tàng trữ, sử dụng trái phép vật liệu nổ”; đồng thời ra quyết định truy nã để tổ chức truy bắt.

Ngày 2/4, sau thời gian truy xét, Cơ quan An ninh điều tra bắt giữ Trung khi đối tượng đang làm rẫy, khoan giếng thuê tại xã Ea Drăng, tỉnh Đắk Lắk.

Hiện đối tượng đã bị di lý về Trại tạm giam số 2, Công an TP Đà Nẵng để tiếp tục điều tra, xử lý.