Truy nã Nguyễn Đình Thắng tội 'Khủng bố'

Ngày 19/3, tin từ Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị đang điều tra vụ án "khủng bố" xảy ra ngày 11/6/2023 tại tỉnh Đắk Lắk.

Nguyễn Đình Thắng cầm đầu tổ chức liên quan khủng bố BPSOS. Ảnh: Bộ Công an

Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố bị can và quyết định truy nã đối với Nguyễn Đình Thắng - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc "Ủy ban cứu người vượt biển - BPSOS" (sinh ngày 09/3/1958 tại TP.HCM; Quốc tịch: Việt Nam; Dân tộc: Kinh; Nơi cư trú trước khi vượt biên ra nước ngoài: Số 14/40C Kỳ Đồng, phường Nhiêu Lộc, TP.HCM) về tội “Khủng bố” quy định tại khoản 2 Điều 299 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk yêu cầu bị can Nguyễn Đình Thắng ra đầu thú để phục vụ công tác điều tra, truy tố, xét xử và được hưởng chính sách khoan hồng của pháp luật.

Nếu phát hiện bị can Nguyễn Đình Thắng đang ở đâu, bất kỳ người nào cũng có quyền bắt và giải ngay đến cơ quan công an, viện kiểm sát hoặc UBND nơi gần nhất.

Sau khi bắt hoặc tiếp nhận bị can Nguyễn Đình Thắng phải báo ngay cho Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk, địa chỉ số 34 Hà Huy Tập, phường Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk; điện thoại: 0694389133.