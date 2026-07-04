Đăng ký nguyện vọng đại học 2026: Bộ GD&ĐT nhắc 5 lỗi khiến thí sinh mất cơ hội

(VTC News) -

Tại Ngày hội lựa chọn nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 diễn ra sáng nay 4/7 tại Hà Nội, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT), đã chia sẻ nhiều lưu ý quan trọng đối với thí sinh trong quá trình đăng ký nguyện vọng trên hệ thống tuyển sinh chung.

Theo ông Thảo, tính đến 19h ngày 3/7, đã có khoảng 213.000 thí sinh đăng ký nguyện vọng. Hệ thống tuyển sinh vẫn mở đến 17h ngày 14/7, song lượng truy cập dự kiến sẽ tăng mạnh trong đợt cao điểm khoảng từ ngày 7 đến 12/7.

Dưới đây là 5 sai sót mà Bộ GD&ĐT khuyến cáo thí sinh cần tránh.

Chờ đến sát thời hạn mới đăng ký

Theo GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, nhiều thí sinh có tâm lý chờ đến những ngày cuối để cân nhắc rồi mới đăng ký nguyện vọng. Tuy nhiên, đây là thời điểm hệ thống có thể ghi nhận lượng truy cập rất lớn, tiềm ẩn nguy cơ quá tải hoặc phát sinh sự cố kỹ thuật.

Vì vậy, thí sinh nên hoàn tất việc đăng ký trước khoảng 10 - 12/7, sau đó dành thời gian kiểm tra lại toàn bộ thông tin trước khi hết hạn.

Quên xác nhận OTP sau khi chỉnh sửa nguyện vọng

Đây là một trong những lỗi phổ biến ở các mùa tuyển sinh trước. Ông Nguyễn Tiến Thảo cho biết, năm 2026 hệ thống sẽ tự động sắp xếp thứ tự nguyện vọng từ 1 trở đi, giúp hạn chế tình trạng thí sinh tự đánh số sai như trước.

Tuy nhiên, sau mỗi lần bổ sung hoặc điều chỉnh nguyện vọng, thí sinh bắt buộc phải xác nhận bằng mã OTP để hệ thống ghi nhận dữ liệu mới nhất.

“Nếu chỉ chỉnh sửa mà không xác nhận, hệ thống vẫn lưu thông tin ở lần xác nhận trước”, ông Thảo lưu ý.

Không theo dõi điểm sàn của trường

Trong những ngày tới, các trường đại học sẽ lần lượt công bố ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn). Bộ GD&ĐT cũng sẽ công bố điểm sàn đối với các nhóm ngành sức khỏe, đào tạo giáo viên và pháp luật. Theo ông Thảo, nếu ngành quy định điểm sàn là 20 điểm nhưng thí sinh chỉ đạt 19 điểm thì việc đăng ký nguyện vọng vào ngành đó sẽ không còn ý nghĩa.

Hiện hệ thống tuyển sinh chưa thể tự động cảnh báo khi thí sinh đăng ký vào ngành có điểm sàn cao hơn điểm thi của mình, do tiến độ công bố điểm sàn của các trường không đồng đều.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo lưu ý, nếu thí sinh đăng ký 10-15 nguyện vọng thì việc 1 nguyện vọng không đủ điều kiện không phải vấn đề lớn. Nhưng nếu chỉ đăng ký vài nguyện vọng thì cần đặc biệt thận trọng tránh sai lỗi này để không lãng phí cơ hội.

GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục Đại học (Bộ GD&ĐT) phát biểu tại ngày hội.

Đại diện Bộ GD&ĐT khuyến nghị thí sinh chủ động theo dõi website và các kênh thông tin chính thức của trường để cập nhật điểm sàn kịp thời.

Bỏ qua điều kiện tối thiểu 15 điểm

Một điểm mới trong tuyển sinh năm 2026 là đối với các ngành sử dụng kết quả kỳ thi tốt nghiệp THPT hoặc kết hợp với phương thức khác, thí sinh phải đạt tối thiểu 15 điểm theo tổ hợp ba môn của kỳ thi tốt nghiệp THPT mới đủ điều kiện đăng ký xét tuyển.

Đây là điều kiện tối thiểu để được đăng ký xét tuyển, ngoài các yêu cầu riêng mà từng trường hoặc từng ngành quy định.

Sắp xếp nguyện vọng không đúng thứ tự mong muốn

Theo các chuyên gia tuyển sinh, nhiều thí sinh vẫn có tâm lý đăng ký nguyện vọng theo kiểu “thử”, thay vì xếp theo đúng mức độ yêu thích.

PGS.TS Vũ Duy Hải, Trưởng ban Tuyển sinh - Hướng nghiệp, Đại học Bách khoa Hà Nội và PGS.TS Vũ Thị Hiền, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Ngoại thương, khuyến nghị thí sinh nên sắp xếp nguyện vọng theo đúng thứ tự ưu tiên.

Hệ thống tuyển sinh sẽ xét từ nguyện vọng có thứ tự cao xuống thấp. Khi thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển ở một nguyện vọng, hệ thống sẽ dừng xét các nguyện vọng phía sau.

Các chuyên gia cũng cho biết thí sinh có thể đăng ký thêm nguyện vọng trực tiếp trên hệ thống của Bộ GD&ĐT, không nhất thiết phải đăng ký trước trên hệ thống của trường, trừ khi đề án tuyển sinh của cơ sở đào tạo có quy định khác.

PGS.TS Vũ Thị Hiền cho hay, hệ thống tuyển sinh của các trường chủ yếu dùng để xác thực điều kiện xét tuyển, nhằm đảm bảo dữ liệu khi chuyển lên hệ thống của bộ được chính xác. Song, thí sinh vẫn nên đọc kỹ đề án tuyển sinh của từng trường, một số trường có thể quy định chỉ xét những nguyện vọng đã đăng ký trên hệ thống riêng.

“Đại học Bách khoa Hà Nội và Trường đại học Ngoại thương không có quy định này”, bà Hiền chia sẻ.

Ngoài ra, thí sinh cần khai báo đầy đủ dữ liệu phục vụ xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD&ĐT. Hệ thống sẽ tự động lựa chọn phương thức và dữ liệu có lợi nhất để xét tuyển, bảo đảm tối đa quyền lợi của người học.