Thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học 2026 từ hôm nay

(VTC News) -

Từ ngày 2/7, thí sinh trên cả nước đăng ký và điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2026 trên hệ thống tuyển sinh chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thời gian đăng ký kéo dài đến 17h ngày 14/7.

Đường link đăng ký chính thức tại https://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn.

Thí sinh đăng nhập hệ thống tuyển sinh của Bộ Giáo dục và Đào tạo và thực hiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển đại học từ hôm nay 2/7.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tất cả thí sinh có nguyện vọng xét tuyển vào đại học đều phải đăng ký trên hệ thống tuyển sinh chung. Đây là bước bắt buộc, kể cả đối với những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển theo các phương thức xét tuyển sớm.

Trong thời gian mở hệ thống, thí sinh được phép đăng ký mới, bổ sung, điều chỉnh hoặc thay đổi thứ tự nguyện vọng không giới hạn số lần. Tuy nhiên, theo quy chế tuyển sinh năm 2026, mỗi thí sinh chỉ được đăng ký tối đa 15 nguyện vọng, thay vì không giới hạn như các năm trước.

Một điểm mới khác là thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo giáo viên (Sư phạm) phải đặt nguyện vọng của ngành này trong 5 nguyện vọng đầu tiên nếu muốn được xét tuyển.

Bên cạnh việc đăng ký nguyện vọng, Bộ Giáo dục và Đào tạo khuyến cáo thí sinh theo dõi thông tin tuyển sinh của các trường, bao gồm ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào (điểm sàn), bảng quy đổi điểm giữa các phương thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển, học phí và các tiêu chí phụ để lựa chọn nguyện vọng phù hợp.

Từ hôm nay 2/7 đến 17h ngày 14/7, thí sinh cả nước đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển đại học trên hệ thống của Bộ GD&ĐT.

Sau khi kết thúc thời gian đăng ký vào 17h ngày 14/7, thí sinh sẽ thực hiện nộp lệ phí xét tuyển trực tuyến từ ngày 15/7 đến 17h ngày 21/7. Lịch thanh toán cụ thể theo từng tỉnh, thành phố sẽ được Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố sau.

Năm nay, hơn 1,2 triệu thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT diễn ra trong hai ngày 11-12/6. Điểm thi không chỉ được sử dụng để xét công nhận tốt nghiệp THPT mà còn là căn cứ bắt buộc để đăng ký xét tuyển vào các cơ sở giáo dục đại học.

Song song với thời gian đăng ký nguyện vọng, thí sinh có nhu cầu phúc khảo bài thi được nộp đơn đến hết ngày 5/7.

Theo kế hoạch tuyển sinh năm 2026 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, các cơ sở đào tạo sẽ công bố điểm chuẩn trúng tuyển đợt 1 sau 17h ngày 9/8.