Bác sỹ ngỡ ngàng phát hiện dây chuyền vàng trong bụng chó hoang

Hội Bảo vệ Động vật Tampa Bay (Humane Society of Tampa Bay) tại bang Florida, Mỹ vừa chia sẻ câu chuyện của chú chó hoang 5 tuổi tên Edward. Vào ngày 13/5, một người qua đường tốt bụng đã đưa Edward đi cấp cứu sau khi phát hiện chú chó này đi tập tễnh trong đau đớn.

Nash McCutchen, đại diện của Hội Bảo vệ Động vật Tampa Bay, cho biết để đảm bảo an toàn, đội ngũ y tế chụp X-quang toàn thân cho chú chó lai dòng Chihuahua này. Các bác sỹ thú y phát hiện dị vật trong cả dạ dày và đại tràng. Dị vật ở đại tràng được tiên lượng là có thể tự đào thải ra ngoài một cách an toàn. Thế nhưng, dị vật nằm trong dạ dày lại có nguy cơ đe dọa đến tính mạng.

Chú chó có dị vật lớn ở dạ dày.

Ngay lập tức, Edward được đưa vào phòng mổ mở bụng để lấy dị vật đó ra. McCutchen cho biết thêm rằng đội ngũ bác sỹ thú y đã phải chạy đua với thời gian để làm phẫu thuật khẩn cấp cứu sống chú chó.

Lúc mổ, các bác sỹ đều ngạc nhiên khi lấy dị vật ra. Đó là chiếc dây chuyền vàng 18k. Mọi người đều không hiểu tại sao chú chó hoang nhỏ lại nuốt phải món đồ quý giá đến như vậy.

Bên cạnh ca phẫu thuật khẩn cấp này, Edward còn phải nhổ nhiều chiếc răng, làm phẫu thuật triệt sản, và vẫn đang phải điều trị chứng thiếu máu.

Tổ chức cứu trợ động vật chia sẻ trên mạng xã hội rằng chú chó có thể sẽ phải cắt bỏ chiếc chân bị thương. Thủ thuật này đang được hoãn cho đến khi Edward hồi phục thể trạng.

McCutchen giải thích rằng chú chó không thể chịu đựng nổi cùng lúc cả ca phẫu thuật vùng bụng lẫn ca đoạn chi. Hiện tại, các bác sỹ chờ các chỉ số máu của nó ổn định trở lại trước khi cắt bỏ chân. Dù bị gãy xương, Edward đã thoải mái hơn, không còn đau đớn và có thể đi lại nhẹ nhàng.

Mẫu dây chuyền vàng và nhiều phụ kiện khác mắc trong bụng Edward.

Chuyện chó nuốt phải trang sức quý giá cũng từng xảy ra. Vào năm 2010, tại cửa hàng trang sức ở Rockville, bang Maryland, Mỹ, ông chủ George Kaufmann dẫn chú chó cưng thuộc giống Golden Retriever tên là Sollie đến. Trong khi Kaufmann cùng đối tác thẩm định một viên kim cương thô nặng 3 carat trị giá khoảng 20.000 USD, viên đá quý vô tình rơi khỏi bàn và lăn trên sàn nhà.

Sollie, với bản tính tò mò và thói quen thấy gì lạ là đớp, đã nhanh như chớp nuốt chửng viên kim cương trước sự bàng hoàng của những người có mặt.

Các bác sỹ thú y khuyên không nên phẫu thuật vì viên đá có cạnh tròn, không gây nguy hiểm cho nội tạng. Kết quả là suốt 3 ngày sau, Kaufmann phải kiên nhẫn sàng lọc chất thải của chú chó để lấy lại viên kim cương đắt tiền.