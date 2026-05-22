5 loại cây thích hợp trồng trong phòng bếp, giúp khử mùi hiệu quả

Vì sao nên trồng cây trong phòng bếp?

Phòng bếp thường là nơi có nhiệt độ cao, độ ẩm lớn và dễ phát sinh mùi từ thực phẩm, gia vị hay dầu mỡ trong quá trình chế biến. Nếu không được thông gió tốt, mùi thức ăn có thể lưu lại lâu, tạo cảm giác bí bách.

Một số loại cây xanh có khả năng hấp thụ mùi, lọc không khí và giảm bớt các chất độc hại phát sinh từ môi trường sống. Ngoài ra, cây xanh còn giúp tăng tính thẩm mỹ, tạo điểm nhấn cho gian bếp và mang lại cảm giác thư giãn khi nấu ăn.

Tuy nhiên, không phải loại cây nào cũng thích hợp để đặt trong phòng bếp. Gia chủ nên ưu tiên những cây có khả năng chịu nhiệt, dễ chăm sóc và không cần quá nhiều ánh sáng trực tiếp.

Những loại cây trồng khử mùi phòng bếp hiệu quả

Cây bạc hà

Cây bạc hà được nhiều gia đình lựa chọn đặt trong phòng bếp nhờ mùi hương the mát dễ chịu. Loại cây này có khả năng át mùi thức ăn, đặc biệt là mùi dầu mỡ hay hải sản.

Cây bạc hà có mùi hương the mát dễ chịu.

Ngoài công dụng khử mùi, lá bạc hà còn có thể dùng pha trà, làm gia vị hoặc trang trí món ăn. Cây phát triển nhanh, dễ sống và chỉ cần đặt ở nơi có ánh sáng nhẹ là có thể xanh tốt quanh năm.

Cây lưỡi hổ

Ưu điểm lớn nhất của cây lưỡi hổ là cơ chế quang hợp ngược độc đáo. Vào ban đêm, trong khi hầu hết các loài cây khác thải khí CO2 thì lưỡi hổ vẫn hấp thụ CO2 và nhả khí O2, giúp không gian bếp thoáng đãng hơn hẳn.

Với kiểu dáng gọn gàng, hiện đại, cây thích hợp đặt ở góc bếp hoặc cạnh tủ lạnh.

Cây hương thảo

Hương thảo có mùi thơm dịu nhẹ, giúp giảm cảm giác ám mùi trong phòng bếp. Tinh dầu tự nhiên từ lá cây còn hỗ trợ xua đuổi côn trùng như muỗi hay ruồi nhỏ.

Cây hương thảo phù hợp đặt gần cửa sổ hoặc khu vực có ánh sáng tự nhiên. Ngoài công dụng làm cảnh, hương thảo còn được sử dụng như một loại gia vị trong nhiều món ăn phương Tây.

Cây trầu bà

Trầu bà được yêu thích nhờ màu xanh bắt mắt và khả năng thích nghi tốt với môi trường trong nhà. Loại cây này có thể sống trong điều kiện ánh sáng yếu, rất phù hợp với những căn bếp nhỏ hoặc ít cửa sổ.

Ngoài tác dụng làm đẹp không gian, cây trầu bà còn giúp giảm cảm giác ngột ngạt, tạo môi trường dễ chịu hơn khi nấu nướng.

Cây chanh, sả

Những loại cây gia vị như chanh hay sả cũng rất thích hợp trồng trong phòng bếp hoặc khu vực gần cửa sổ. Hương thơm tự nhiên của chúng giúp khử mùi hiệu quả, đồng thời có thể sử dụng trực tiếp trong nấu ăn.