Cứu sống bệnh nhân hoại tử vùng cổ, sốc nhiễm trùng nguy kịch

(VTC News) -

Bệnh nhân là ông N.V.L. (SN 1972, ngụ phường Hạnh Thông, TP.HCM) được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức ngày 26/4/2026 sau khi được dẫn lưu áp xe vùng cổ tại một cơ sở y tế trước đó.

Khi nhập viện, người bệnh rơi vào tình trạng nhiễm trùng nặng, đồng thời mắc nhiều bệnh lý nền phức tạp như đái tháo đường, suy tim, suy thận và rối loạn điện giải.

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm cần thiết, các bác sĩ ghi nhận vùng cổ trái của bệnh nhân sưng nề nghiêm trọng, mô hoại tử lan rộng vào nhiều khoang cổ sâu. Đáng chú ý, ổ áp xe đã lan sang vùng cổ đối diện, đe dọa trực tiếp đến các cấu trúc mạch máu và thần kinh quan trọng.

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức phẫu thuật khẩn cấp cắt lọc mô hoại tử vùng cổ sâu, kiểm soát ổ nhiễm trùng và giành lại sự sống cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức đã phẫu thuật khẩn cấp, cắt lọc mô hoại tử vùng cổ sâu, kiểm soát ổ nhiễm trùng và giành lại sự sống cho người bệnh.

Trong quá trình phẫu thuật, các bác sĩ ghi nhận tổn thương đã lan đến khoang cảnh trái, khoang dưới hàm trái và khoang cạnh họng trái. Đặc biệt, tĩnh mạch cảnh chung bên trái của bệnh nhân bị tắc hoàn toàn, nhiều mạch máu và thần kinh nhỏ vùng cổ cũng bị tổn thương, hoại tử do nhiễm trùng lan rộng.

Sau ca mổ, bệnh nhân xuất hiện khuyết hổng mô sâu vùng cổ với diện tích lớn, làm lộ cơ ức đòn chũm và bó mạch cảnh. Trong khi đó, tình trạng đái tháo đường khó kiểm soát khiến nguy cơ nhiễm trùng kéo dài và chậm lành vết thương luôn hiện hữu.

Để tăng cơ hội cứu sống người bệnh, Khoa Tai Mũi Họng đã phối hợp cùng Khoa Hồi sức tích cực chống độc và nhiều chuyên khoa liên quan triển khai phác đồ điều trị toàn diện. Ngoài kiểm soát nhiễm trùng, các bác sĩ đồng thời điều trị các bệnh lý nền, kiểm soát đường huyết, chăm sóc vết thương chuyên sâu và hỗ trợ phục hồi chức năng.

Sau gần một tháng rưỡi điều trị tích cực, tình trạng nhiễm trùng được kiểm soát, các chỉ số sinh tồn dần ổn định. Tuy nhiên, do khuyết hổng mô vùng cổ quá lớn, vết thương không thể tự tái tạo tổ chức che phủ.

Trước tình trạng này, các bác sĩ quyết định thực hiện phẫu thuật tạo vạt trên đòn để che phủ vùng tổn thương, bảo vệ bó mạch cảnh, đồng thời phục hồi chức năng vận động vùng cổ và vai cho người bệnh.

Ca phẫu thuật diễn ra thuận lợi, vạt da sống tốt sau tạo hình. Một tuần sau phẫu thuật, bệnh nhân được xuất viện trong tình trạng ổn định.

Qua nhiều lần tái khám, vạt da phát triển tốt, không ghi nhận dấu hiệu hoại tử hay nhiễm trùng tái phát. Chức năng vận động tay và vai cũng phục hồi khả quan, giúp người bệnh từng bước trở lại sinh hoạt bình thường.

Theo BSCKII Dương Văn Tá, Trưởng khoa Tai Mũi Họng, Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức, nhiễm trùng cổ sâu là bệnh lý nguy hiểm, diễn tiến rất nhanh và có thể gây nhiều biến chứng đe dọa tính mạng nếu không được phát hiện, điều trị kịp thời.

“Đối với những người có bệnh lý nền như đái tháo đường, suy thận hoặc suy giảm miễn dịch, nguy cơ diễn tiến nặng càng cao. Trường hợp này đặc biệt phức tạp do tổn thương hoại tử lan rộng nhiều khoang cổ sâu trên nền nhiều bệnh lý mạn tính. Việc phẫu thuật kịp thời cùng sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa đã đóng vai trò quyết định trong việc cứu sống và giúp người bệnh phục hồi tốt”, BSCKII Dương Văn Tá cho biết.

Các bác sĩ cũng khuyến cáo, khi xuất hiện các triệu chứng như sưng đau vùng cổ, sốt cao, khó nuốt, khó há miệng hoặc khó thở, người dân cần đến cơ sở y tế có chuyên khoa để được thăm khám và điều trị sớm.

Việc phát hiện và xử trí kịp thời không chỉ giúp hạn chế các biến chứng nguy hiểm, giảm nguy cơ tử vong mà còn nâng cao hiệu quả điều trị.