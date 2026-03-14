Phát hiện áp xe não nguy hiểm sau 2 tuần đau đầu, buồn ngủ triền miên

Bệnh viện Đa khoa Medlatec cho biết đơn vị đang điều trị cho một nữ bệnh nhân mắc áp xe não bán cầu trái sau khi xuất hiện nhiều triệu chứng thần kinh bất thường.

Bệnh nhân đến khám trong tình trạng đau đầu âm ỉ kéo dài liên tục khoảng hai tuần, cơn đau ngày càng tăng và ít đáp ứng với thuốc giảm đau thông thường. Ngoài ra, người bệnh còn có biểu hiện mệt mỏi, ngủ nhiều, gần đây xuất hiện choáng ngất.

Khai thác tiền sử cho thấy, cách đây khoảng một năm bệnh nhân từng được chẩn đoán phình động mạch phổi và đã can thiệp nút mạch. Gia đình chưa ghi nhận tiền sử bệnh lý liên quan.

Áp xe não là tình trạng nhiễm trùng khu trú trong nhu mô não

Tại bệnh viện, thăm khám lâm sàng ghi nhận bệnh nhân tỉnh táo, thang điểm Glasgow 15, tuy nhiên xuất hiện yếu nửa người phải với cơ lực 4/5, gợi ý tổn thương hệ thần kinh trung ương.

Kết quả xét nghiệm máu cho thấy bạch cầu và bạch cầu ái toan tăng, men gan AST, ALT tăng, cho thấy cơ thể đang có phản ứng viêm hoặc nhiễm trùng.

Khi chụp CT phổi, bác sĩ ghi nhận hình ảnh vật liệu can thiệp tại động mạch phổi trái phù hợp với tiền sử nút mạch trước đó, đồng thời phát hiện nghi ngờ dị dạng thông động – tĩnh mạch phổi bên phải.

Đáng chú ý, kết quả chụp cộng hưởng từ (MRI) sọ não phát hiện tổn thương dạng dịch khu trú tại vùng đồi thị - vành tia bên trái, kích thước khoảng 26x37x25 mm. Khối tổn thương có ranh giới rõ, trung tâm hạn chế khuếch tán, sau tiêm thuốc có ngấm thuốc viền và gây phù não xung quanh, làm lệch đường giữa não khoảng 5 mm.

Sau khi hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân áp xe não bán cầu trái và chỉ định nhập viện điều trị nội trú theo phác đồ chuyên khoa nhằm tránh nguy cơ tiến triển nặng và ảnh hưởng đến chức năng thần kinh.

Nguyên nhân gây áp xe não

Theo BSCKI Hoàng Cao Tân, chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh, áp xe não là tình trạng nhiễm trùng khu trú trong nhu mô não, hình thành ổ mủ chứa vi khuẩn, tế bào bạch cầu và mô hoại tử. Tác nhân gây bệnh có thể là vi khuẩn, nấm hoặc ký sinh trùng.

Vi sinh vật có thể xâm nhập vào não qua nhiều con đường khác nhau. Phổ biến nhất là lan từ các ổ nhiễm trùng vùng đầu – mặt – cổ như viêm tai giữa, viêm xoang hoặc nhiễm trùng răng. Ngoài ra, vi khuẩn cũng có thể theo đường máu từ các ổ nhiễm trùng khác trong cơ thể như viêm nội tâm mạc hoặc nhiễm trùng phổi. Một số trường hợp xảy ra sau chấn thương sọ não hoặc phẫu thuật thần kinh.

Triệu chứng của áp xe não khá đa dạng. Người bệnh có thể xuất hiện đau đầu dữ dội, sốt, buồn nôn, yếu hoặc liệt tay chân, co giật hoặc rối loạn ngôn ngữ tùy vị trí tổn thương.

Các bác sĩ cảnh báo, nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời, áp xe não có thể gây tăng áp lực nội sọ, vỡ ổ mủ vào não thất, nhiễm trùng lan rộng hoặc tụt não, đe dọa tính mạng người bệnh.

Do đó, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau đầu kéo dài, rối loạn ý thức, yếu tay chân hoặc co giật, người dân cần đi khám sớm để được chẩn đoán và điều trị kịp thời.