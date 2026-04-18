Suy thận mạn giai đoạn cuối, cô gái trẻ được cứu sống thần kỳ

TS.BS Nguyễn Minh Tuấn, Trưởng khoa Thận tiết niệu - Lọc máu Bệnh viện E, cho biết đây là ca ghép thận đầu tiên tại bệnh viện này.

Nữ bệnh nhân được phát hiện mắc bệnh do viêm cầu thận mạn cách đây 2 năm. Đến tháng 1/2026, tình trạng nặng lên, bệnh nhân phải lọc màng bụng để duy trì sự sống. Bệnh tiến triển nhanh khiến chất lượng cuộc sống suy giảm nghiêm trọng, buộc phải điều trị thay thế thận.

Bước ngoặt đến khi bệnh viện tiếp nhận nguồn tạng từ một nam giới trong độ tuổi lao động không may bị tai nạn giao thông, được xác định chết não.

Ca ghép thận tiến hành lúc 16h ngày 21/3/2026, với sự phối hợp giữa Bệnh viện E và ekip của Bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Sau hơn 2 giờ, ca phẫu thuật hoàn tất thuận lợi.

“Ngay sau ghép, thận đã bài tiết nước tiểu, cho thấy tín hiệu hoạt động tốt. Hiện các chỉ số của bệnh nhân ổn định, chức năng thận cải thiện rõ rệt và dự kiến có thể sớm xuất viện”, TS Tuấn cho biết.

Nữ bệnh nhân (người ôm hoa) hồi sinh sau ca ghép thận đầu tiên tại BV E.

Theo ThS Lưu Hoàng Linh - Chi hội vận động hiến mô, bộ phận cơ thể người của bệnh viện - đây là một trong những ca ghép nối tiếp thành công trong thời gian gần đây, phản ánh hiệu quả của công tác vận động hiến tạng.

Từ năm 2023 đến nay, các bác sĩ đã tư vấn hiến tạng cho 37 gia đình, trong đó 6 gia đình đồng ý. 3 ca hiến tạng đã được thực hiện thành công: ca đầu tiên (3/2024) cứu sống 4 người, ca thứ hai (6/2025) cứu 5 người và ca gần nhất (3/2026) đã mang lại cơ hội sống cho 6 bệnh nhân.

Kết quả này có được nhờ sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa, sự hỗ trợ chuyên môn từ Trung tâm Điều phối ghép tạng Quốc gia và các bệnh viện tuyến trung ương, cùng với sự thay đổi tích cực trong nhận thức của cộng đồng về hiến tạng.