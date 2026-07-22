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World Cup 2026 lãi chưa từng có, Chủ tịch FIFA vẫn bị chỉ trích Chủ tịch LaLiga Javier Tebas đăng đàn kêu gọi chủ tịch FIFA, Gianni Infantino từ chức sau hàng loạt những tranh cãi ở World Cup 2026.

Thi đại học xong, nam sinh nói dối bố mẹ là đi du lịch để cứu trợ vùng lũ Sau kỳ thi đại học, nam sinh 18 tuổi nói dối bố mẹ đi du lịch nhưng thực tế lại âm thầm cùng bạn vượt đường trường 13 tiếng đồng hồ đi hỗ trợ người dân vùng lũ.

Cựu binh vẽ lại bản đồ chiến trường, tìm hài cốt đồng đội sau gần 50 năm Từ ký ức về trận đánh ở cao điểm 174 suốt nửa thế kỷ, cựu binh Trần Văn Phúc đã vẽ lại bản đồ chiến trường và góp phần tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ.

Bệnh nhi 14 tuổi mắc ung thư vòm mũi họng, dấu hiệu cảnh báo bố mẹ đừng bỏ qua Bệnh nhi ù tai và đau đầu kéo dài, gia đình tưởng bệnh tai mũi họng thông thường nên bàng hoàng khi nhận chẩn đoán mắc ung thư vòm mũi họng giai đoạn tiến triển.

Viên kim cương đắt nhất thế giới hiện nay giá bao nhiêu? Theo trang Only Natural Diamonds thuộc Tổ chức Kim cương Tự nhiên thế giới, mỗi viên kim cương này là một kỳ quan hiếm có, hình thành từ sự ngẫu nhiên của địa chất.

Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 22/7: Có nơi nắng nóng trên 35°C Dự báo thời tiết miền Nam hôm nay 22/7 tiếp tục có nắng vào ban ngày, nhiều nơi nắng nóng với nhiệt độ trên 35°C, chiều tối và đêm có thể xuất hiện mưa rào và dông.

Tin xe 22/7: VinFast VF 2 bùng nổ đơn đặt, Suzuki Brezza 2027 lộ diện VinFast VF 2 nhận gần 29.000 đơn sau 3 ngày mở bán, Audi hé lộ kế hoạch SUV cạnh tranh Mercedes-Benz G-Class, còn Suzuki Brezza 2027 xuất hiện trước ngày ra mắt.

Những thợ trẻ hồi sinh làng gốm cổ 500 năm tuổi Giữa những lò nung tưởng sắp tắt lửa, một lớp thợ trẻ đã quay về, giữ lấy đất, giữ lấy nghề và tìm cách đưa gốm cổ bước vào đời sống hiện đại bằng diện mạo mới.

5 giải pháp lấy sáng hiệu quả cho nhà phố Chiếu sáng tự nhiên là yếu tố quan trọng giúp nhà phố thông thoáng, tiết kiệm điện năng và nâng cao chất lượng không gian sống.

Ý nghĩa tên gọi Khuê Văn Các Khuê Văn Các ra đời muộn hơn rất nhiều so với lịch sử ngàn năm của Văn Miếu nhưng lại trở thành điểm nhấn rực rỡ nhất của quần thể di tích.

Cái gì có thể nói chuyện mà không cần miệng, nghe mà không cần tai? Thử thách trí tuệ với câu đố quen thuộc nhưng luôn khiến nhiều người phải dừng lại suy nghĩ.

Chạy đua dựng 24 căn nhà sau trận lũ kinh hoàng ở Lai Châu, quyết xong trước 2/9 Sau lũ quét ở bản Chít (Lai Châu), gần 100 cán bộ, chiến sĩ cùng các lực lượng ngày đêm dựng 24 căn nhà mới, giúp người dân sớm an cư trước 2/9.

Thời tiết Hà Nội hôm nay 22/7: Ngày nắng nóng, chiều tối có thể mưa dông Thời tiết Hà Nội hôm nay 22/7 ngày nắng nóng, có nơi trên 35°C, chiều tối và đêm khả năng xuất hiện mưa rào, dông vài nơi kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Giá vàng hôm nay 22/7: Tăng mạnh Sáng 22/7, giá vàng thế giới được niêm yết trên Kitco ở mức 4.079 USD/ounce, tăng 76 USD/ounce so với đầu giờ sáng qua.