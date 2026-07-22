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Xuất bản ngày 22/07/2026 07:00 AM
Xuất bản ngày 22/07/2026 07:00 AM

Cựu binh vẽ lại bản đồ chiến trường, tìm hài cốt đồng đội sau gần 50 năm

(VTC News) -

Từ ký ức về trận đánh ở cao điểm 174 suốt nửa thế kỷ, cựu binh Trần Văn Phúc đã vẽ lại bản đồ chiến trường và góp phần tìm kiếm, quy tập 14 hài cốt liệt sĩ.

VTC News
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