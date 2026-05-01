Săn thịt bò bằng mỡ thừa: Chiến dịch giảm béo gây sốt tại Trung Quốc

Kể từ khi cộng đồng Shanbei thuộc tỉnh Giang Tô, Trung Quốc phát động một chiến dịch sức khỏe mang tính sáng tạo trên mạng xã hội, chương trình này nhanh chóng thu hút sự chú ý rộng rãi. Theo trang tin The Paper, chỉ trong vòng ba ngày đã có hơn 2.400 người đăng ký tham gia.

Diễn biến này cũng nhận được sự quan tâm lớn từ cộng đồng mạng, khi nhiều người dùng Internet bày tỏ sự hứng thú với mô hình trên. Không ít ý kiến, đặc biệt từ những người đang sinh sống ở các địa phương khác cho biết họ cân nhắc khả năng chuyển đến sinh sống tại cộng đồng này.

Chiến dịch đổi mỡ thừa lấy thịt đang được nhiều người Trung Quốc quan tâm.

Những người tham gia cho biết mục tiêu giảm cân của họ được đặt ra từ trước và sáng kiến này chỉ đóng vai trò như một động lực bổ sung. “Ngay cả khi không ăn thịt bò, tôi vẫn muốn giảm cân vì lý do sức khỏe”, Shu - người này có chỉ số khối cơ thể (BMI) ở mức 30 thuộc nhóm béo phì cho hay.

Quy định của chương trình

Theo “sự kiện thử thách sức khỏe giảm cân” do cộng đồng Shanbei phát động, chương trình chỉ áp dụng đối với những người lao động đang tham gia đóng bảo hiểm xã hội hoặc bảo hiểm y tế tại địa phương.

Điều kiện đăng ký yêu cầu người tham gia phải có thể trạng từ mức “hơi mũm mĩm” trở lên với chỉ số khối cơ thể (BMI) vượt ngưỡng 23. Bên cạnh đó, tiêu chí về vòng eo cũng được đặt ra: nữ giới phải trên 80 cm, trong khi nam giới cần đạt từ 90 cm trở lên.

Sau khi đăng ký, người tham gia sẽ được kiểm tra cân nặng tại các địa điểm chỉ định. Cơ quan chức năng đồng thời tiến hành lập hồ sơ theo dõi riêng cho từng trường hợp. Từ mốc này, người tham gia bắt đầu quá trình giảm cân và sẽ được đánh giá kết quả bằng lần kiểm tra cân nặng tiếp theo.

Chương trình cũng đưa ra cơ chế thưởng cụ thể: người tham gia giảm 0,5kg sẽ được nhận 0,5kg thịt bò hoặc 1,5kg xương bò và nếu giảm 1kg, phần thưởng tương ứng là 0,5kg đuôi bò. Ngoài ra, cứ 1,5kg mỡ thừa giảm được có thể quy đổi thành 0,5kg nội tạng bò, bao gồm cả dạ dày lá sách; trong khi 2kg mỡ thừa tương đương với 0,5kg lưỡi bò.

“Nếu bạn giảm cân nhiều hơn, bạn có thể nhận được nhiều phần thưởng hơn. Giới hạn lượng mỡ thừa được phép đổi lấy phần thưởng cao nhất là 10kg”, các nhà chức trách cho biết.

Trong khi đó, các nhà chức trách đã nhắc nhở người dân không nên áp dụng các phương pháp giảm cân không lành mạnh, chẳng hạn như thuốc giảm cân, thuốc gây nôn hoặc các biện pháp cực đoan khác.

Thịt bò treo bày bán tại một khu chợ ở Trung Quốc.

"Đổi mỡ lấy khoai tây"

Những sáng kiến tự phát tương tự cũng đang xuất hiện tại nhiều địa phương khác trên khắp Trung Quốc, trong đó không ít mô hình nhanh chóng lan truyền rộng rãi trên mạng xã hội.

Tại tỉnh Vân Nam, khu vực tây nam Trung Quốc, những người có nhu cầu giảm cân có thể tham gia chương trình mang tên “Đổi mỡ lấy khoai tây”. Khi vòng eo giảm xuống rõ rệt, người tham gia thậm chí còn được chuyển sang chế độ thưởng bằng thịt gà.

Ở quy mô toàn quốc, một chuỗi siêu thị tại Trung Quốc triển khai chương trình khuyến khích khách hàng tự theo dõi cân nặng trong vòng 10 ngày thông qua việc cân trực tiếp tại cửa hàng. Theo đó, mỗi 1,5 kg giảm được, khách hàng có thể quy đổi phần thưởng tương ứng là 0,5 kg thịt bò, tôm hùm hoặc kiwi.

Khi phóng viên AFP có mặt tại một trung tâm cộng đồng ở thành phố Vô Tích, các biểu ngữ đặt tại khu vực cân đo nhấn mạnh thông điệp giảm cân cần diễn ra từ từ, ưu tiên cải thiện sức khỏe thay vì chạy theo thân hình gầy.

Ban tổ chức đồng thời cảnh báo người tham gia không lạm dụng thuốc giảm cân, tránh các hành vi tiêu cực như tự gây nôn hoặc nhịn ăn quá mức. Tại đây, bác sĩ cũng được bố trí túc trực nhằm tư vấn và hướng dẫn an toàn.

Theo một nghiên cứu công bố năm 2021 trên tạp chí y khoa The Lancet, Trung Quốc hiện là quốc gia có số người thừa cân hoặc béo phì lớn nhất thế giới với khoảng 402 triệu người trưởng thành trên 25 tuổi. Một nghiên cứu khác cũng đăng trên The Lancet nhận định nguyên nhân chủ yếu đến từ quá trình đô thị hóa nhanh, sự gia tăng tiêu thụ thực phẩm chế biến sẵn giàu đường và chất béo cùng với lối sống ngày càng ít vận động của người dân.