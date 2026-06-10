Ca sĩ Nam Cường tuổi 41: Sở hữu 3 bằng đại học, vừa làm nghệ thuật vừa giảng dạy

(VTC News) -

Nam Cường sinh năm 1985, là gương mặt không quá xa lạ với khán giả yêu nhạc, đặc biệt là thế hệ 8x và đầu 9x. Năm 2003, anh giành Huy chương vàng Tiếng hát học sinh sinh viên Đà Nẵng.

Thời điểm mới vào nghề, Nam Cường được biết đến là cựu thành viên nhóm nhạc Yoband cùng Tóc Tiên, Minh Thư… Sau khi nhóm tan rã, anh chọn theo đuổi con đường solo và nhanh chóng tạo được tên tuổi. Ca sĩ được khán giả yêu thích với các bản hit như Bay giữ ngân hà, Suy nghĩ trong anh, Khó... Trong đó, Bay giữa ngân hà được xem là bản hit lớn của anh, giúp cát sê tăng từ 50 nghìn đồng lên hàng triệu, sau đó là hàng chục triệu.

Nam Cường là một trong các ca sĩ thần tượng tuổi teen nổi bật giai đoạn những năm 2005 - 2009.

Ở tuổi 41, Nam Cường được đánh giá là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ của showbiz Việt với hơn 20 năm hoạt động nghệ thuật. Ngoài ca hát, Nam Cường còn tham gia diễn xuất, đồng thời dẫn dắt cho nhiều chương trình và ngồi ghế nóng cho một số cuộc thi.

Không chỉ thành công trong lĩnh vực nghệ thuật, Nam Cường còn được biết đến là một nghệ sĩ có học vấn nổi bật. Nam ca sĩ từng tiết lộ đã có 3 tấm bằng đại học và đang trong giai đoạn hoàn tất chương trình thạc sĩ thứ hai.

Nam Cường cho biết năm 35 tuổi, anh trở lại giảng đường để quyết tâm lấy tấm bằng đại học Đạo diễn điện ảnh truyền hình để nâng cao chuyên môn. Bên cạnh đó, anh còn theo học ngành Quản lý văn hóa và ngành Ngôn ngữ Anh.

Nam Cường sở hữu tới 3 bằng đại học.

Những năm qua, Nam Cường dành nhiều tâm huyết cho công việc giảng dạy. Anh là giảng viên Khoa Quản trị Du lịch - Nhà hàng - Khách sạn của Đại học HUTECH. Nam ca sĩ cho biết khi bắt đầu công việc giảng dạy, anh luôn ý thức rằng bản thân cần liên tục học hỏi, nâng cao trình độ chuyên môn để có thể truyền đạt kiến thức cho thế hệ trẻ một cách tốt nhất.

Bên cạnh hình ảnh nghệ sĩ quen thuộc với công chúng, Nam Cường còn được nhiều người biết đến như một người thầy tận tâm, thường xuyên tham gia định hướng nghề nghiệp và chia sẻ kinh nghiệm cho các bạn trẻ theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật.

Nam Cường gắn bó với công việc giảng dạy nhiều năm qua.

Về đời tư, Nam Cường vốn kín tiếng nên hạn chế chia sẻ. Năm 2016, Nam Cường tổ chức tiệc cưới với bà xã kém 8 tuổi, công tác trong lĩnh vực ngân hàng. Sau khi về chung một nhà, vợ chồng Nam Cường sống tại TP.HCM. Cả hai sinh được 2 cậu con trai.

Những năm qua, Nam Cường lựa chọn cuộc sống khá kín tiếng. Anh hiếm khi chia sẻ về đời tư, thay vào đó tập trung cho công việc và gia đình.

Trong một chương trình, giọng ca 8X từng thừa nhận bản thân thay đổi nhiều sau khi lập gia đình. Đặc biệt khi đã có 2 con nhỏ, nam ca sĩ cần phải lo lắng nhiều hơn, điển hình là về kinh tế. Tuy nhiên, thay vì áp lực, nam ca sĩ xem đây là nguồn động lực vì “thấy nụ cười của con, đó là niềm hạnh phúc”.

Những ngày qua, ca sĩ Nam Cường bỗng trở thành cái tên được nhiều người nhắc đến khi có động thái lạ trên mạng xã hội.

Theo đó, trang Facebook cá nhân có tích xanh của Nam Cường hiện chuyển về chế độ khóa bảo vệ, chỉ có bạn bè mới có thể xem được. Bài đăng mới nhất của anh được để ở chế độ bạn bè là vào ngày 2/6.

Ngoài ra, tài khoản TikTok của Nam Cường với hơn 33 nghìn người theo dõi cũng đã bị tắt hoặc hạn chế tương tác. Điều này khiến những cuộc thảo luận liên quan đến nam ca sĩ nhanh chóng xuất hiện trên các diễn đàn mạng xã hội.