Cục CSGT sẽ đề xuất siết sát hạch lái xe, tăng yêu cầu đạo đức và kỹ năng

Thông tin từ Cục CSGT, thời gian tới, đơn vị sẽ tham mưu cho Bộ Công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe, phù hợp với thực tiễn hoạt động giao thông vận tải, để đảm bảo người được cấp giấy phép lái xe có đạo đức lái xe.

Qua phân tích đánh giá của Cục CSGT đối với các dữ liệu về sát hạch lái xe và so sánh với thực tế các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường, lỗi trong các vụ tai nạn giao thông cho thấy chưa đồng bộ, thống nhất.

CSGT kiểm tra trước khi học viên thực hiện bài thi sát hạch giấy phép lái xe.

Cục CSGT lấy ví dụ đối với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D, việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng…, đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định là những nguyên nhân gây tai nạn giao thông hàng đầu.

Tuy nhiên, khi sát hạch đường trường thì học viên chỉ cần điều khiển phương tiện di chuyển khoảng 2km vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra và vào, tăng tốc, giảm tốc.

Như vậy, việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái, mà chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe.

Cục CSGT kỳ vọng việc quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe giúp tài xế sẽ không dám lái ẩu, coi thường pháp luật, tạo kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trung bình mỗi ngày lực lượng chức năng xử lý từ 2.700 đến 5.000 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và gần 1.000 trường hợp xe kinh doanh vận tải vi phạm. Trong đó, nhiều chủ xe, lái xe kinh doanh vận tải bất chấp quy định của pháp luật để chở quá tải, cơi nới thành thùng xe, chở quá số người quy định, vi phạm tốc độ… Xe tải hiện chiếm khoảng 31% tổng số ô tô trên cả nước. Tuy nhiên, trong năm 2025, các vụ tai nạn giao thông liên quan đến xe tải lại chiếm tới 26% tổng số vụ. Bình quân cứ 10 vụ tai nạn thì gần 3 vụ có liên quan đến xe tải, khiến khoảng 3 người tử vong và 2 người bị thương.