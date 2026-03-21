Học viên phải xem clip các vụ tai nạn nghiêm trọng trước khi thi sát hạch lái xe

Ngày 21/3, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, đơn vị sẽ tổ chức cho học viên trước khi sát hạch lái xe bắt buộc phải xem các video clip nội dung liên quan các vụ tai nạn giao thông gây hậu quả nghiêm trọng trở lên, để nhận thức được sự quan trọng của an toàn giao thông đối với tính mạng, sức khỏe và tài sản của mình và người tham gia giao thông xung quanh.

Theo Cục CSGT, đây cũng là một phần trong tiến trình xây dựng đạo đức, trách nhiệm tối thiểu cho lái xe, ngoài kiến thức về kỹ thuật điều khiển phương tiện và pháp luật trật tự, an toàn giao thông.

Vụ tai nạn tại Ninh Bình làm 2 người tử vong hôm 20/3.

Đồng thời, đơn vị đang tham mưu cho Bộ Công an quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe.

Qua phân tích đánh giá của Cục CSGT đối với các dữ liệu về sát hạch lái xe và so sánh với thực tế các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông trên đường, lỗi trong các vụ tai nạn giao thông cho thấy chưa đồng bộ, thống nhất.

Cục CSGT lấy ví dụ đối với lái xe các hạng B, C1, C, D1, D, việc không tập trung quan sát để xử lý tình huống khi đến nút giao, chuyển hướng…đi không đúng chiều đường, phần đường, làn đường theo quy định là những nguyên nhân gây tai nạn giao thông hàng đầu.

Tuy nhiên, khi sát hạch đường trường thì học viên chỉ cần điều khiển phương tiện di chuyển khoảng 2km vừa đủ cho các hoạt động bật tín hiệu ra và vào, tăng tốc, giảm tốc.

Như vậy, việc sát hạch lái xe mới chỉ tập trung ở phần kỹ thuật lái, mà chưa chú ý tới đạo đức, kỹ năng xử lý tình huống của người lái xe.

Cục CSGT kỳ vọng việc quy định chặt chẽ hơn nội dung sát hạch lái xe giúp tài xế sẽ không dám lái ẩu, coi thường pháp luật, tạo kỹ năng tốt khi điều khiển xe trên đường.