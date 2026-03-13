Từ 16/3, TP.HCM triển khai thanh toán lệ phí sát hạch lái xe bằng mã QR động

(VTC News) -

Tối 13/3, đại diện Phòng Cảnh sát giao thông (PC08), Công an TP.HCM cho biết đơn vị sẽ triển khai thu phí và lệ phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hình thức không dùng tiền mặt.

Theo đó, từ ngày 16/3, PC08 chính thức áp dụng phương thức thanh toán bằng quét mã QR động đối với tất cả các kỳ sát hạch lái xe trên địa bàn TP.HCM.

Từ 16/3, Phòng CSGT TP.HCM triển khai thu phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe bằng quét QR động, người dân không cần nộp tiền mặt, có thể thanh toán ngay trên điện thoại.

PC08 là đơn vị cảnh sát giao thông đầu tiên trong cả nước triển khai việc thu phí sát hạch, cấp giấy phép lái xe theo hình thức “không tiền mặt”.

Với phương thức này, thí sinh không cần xếp hàng nộp tiền tại quầy hành chính. Người dự thi chỉ cần sử dụng ứng dụng ngân hàng trên điện thoại để quét mã QR động do các trường, cơ sở đào tạo hoặc trung tâm sát hạch cung cấp.

Hệ thống thanh toán được tích hợp sẵn thông tin người nộp phí như họ tên, số căn cước công dân và số tiền cần đóng, giúp quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng, minh bạch và hạn chế sai sót.

Trường hợp thí sinh không đạt kỳ sát hạch, lệ phí cấp giấy phép lái xe 115.000 đồng sẽ được hệ thống tự động hoàn về tài khoản thanh toán ban đầu.

Sau khi hoàn tất sát hạch, dữ liệu giấy phép lái xe cũng sẽ được đồng bộ lên các ứng dụng số như VNeID và VNeTraffic. Nhờ đó, người dân có thể sử dụng giấy phép lái xe điện tử ngay khi có kết quả trên hệ thống.

Theo quy trình, sau khi hồ sơ đăng ký sát hạch được xác nhận hợp lệ, các cơ sở đào tạo và trung tâm sát hạch sẽ phối hợp với PC08 và Vietcombank tạo mã QR động cho từng học viên để thực hiện thanh toán trước kỳ thi ít nhất 7 ngày.

PC08 cho biết việc áp dụng thanh toán không tiền mặt là bước tiếp theo trong cải cách hành chính, góp phần thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý giao thông.