Công viên nước Lốc Xoáy Sun World Ha Long mở cửa ngày 12/4, vé chỉ 150.000 đồng

Không cần đợi đến giữa hè, nhiều người đã bắt đầu lên kế hoạch “trốn nóng” từ tháng 4. Khi nhiệt độ tại miền Bắc bắt đầu tăng rõ rệt, những chuyến đi ngắn ngày, dễ di chuyển và đủ để “giải nhiệt” nhanh chóng trở thành lựa chọn ưu tiên.

Công viên nước Lốc Xoáy Sun World Ha Long mở cửa trở lại từ ngày 12/4 đang được các tín đồ du lịch xem như tín hiệu khởi động hè sớm. Công viên nước hoạt động trong tuần từ thứ Hai đến thứ Sáu từ 13h đến 17h, riêng thứ Bảy và Chủ nhật mở cửa từ 9h đến 17h.

Với lợi thế vị trí khi chỉ cách Hà Nội từ 2 - 2,5 tiếng lái xe và quy mô đầu tư hiện đại, công viên nước Lốc Xoáy được ví như “thỏi nam châm” hút khách nhờ khả năng giải nhiệt hiệu quả cùng trải nghiệm đa dạng phù hợp cho mọi lứa tuổi.

Công viên được chia thành ba phân khu riêng biệt, quy tụ 11 hạng mục trò chơi dưới nước lớn nhỏ, đáp ứng nhu cầu từ thư giãn nhẹ nhàng đến chinh phục cảm giác mạnh. Để có thể trải nghiệm trọn vẹn trong điều kiện thời tiết dễ chịu, du khách nên lựa chọn khung giờ từ 9h sáng hoặc sau 15h chiều, thời điểm nhiệt độ dịu mát, thuận lợi cho cả người lớn tuổi và trẻ em tham gia vui chơi ngoài trời.

Phân khu cảm giác mạnh là nơi mang đến loạt trò chơi mang tính thử thách cao, phù hợp với những ai muốn “giải nhiệt” lẫn xả stress hiệu quả.

Một số trò nổi bật có thể kể đến như “Cưỡi Rồng Vượt Thác” với máng trượt uốn lượn liên tục, tạo cảm giác rơi tự do sảng khoái; “Sóng Thần” với các đợt sóng nhân tạo bất ngờ khiến người chơi liên tục thay đổi trạng thái thăng bằng; hay “Cơn Bão Nhiệt Đới” - tổ hợp máng trượt xoắn ốc cho phép trải nghiệm chuyển động 360 độ ở tốc độ cao.

Ngoài ra, các trò chơi như “Cuồng Phong Lốc Xoáy”, “Đảo Hải Tặc” hay “Tia Chớp Khổng Lồ” cũng thu hút lượng lớn du khách nhờ thiết kế đường trượt phức tạp với độ cao và dốc ấn tượng.

Bên cạnh khu vực cảm giác mạnh, hai phân khu còn lại dành riêng cho gia đình và trẻ nhỏ, mang lại trải nghiệm nhẹ nhàng, gắn kết và thư giãn. “Quốc Đảo Kỳ Diệu” là không gian sinh động với các mô hình đảo, cầu trượt mini, vòi phun nước cùng tiểu cảnh thân thiện cho trẻ em.

Trong khi đó, “Dòng Sông Lơ Đãng” là lựa chọn lý tưởng để cả gia đình nằm thư giãn trên phao, trôi nhẹ nhàng theo dòng nước mát quanh công viên, tránh xa ồn ào và nắng nóng.

Không dừng lại ở những giờ phút “giải nhiệt” dưới làn nước mát, du khách có thể trải nghiệm ngay trong tổ hợp Sun World Ha Long hệ thống trò chơi hiện đại bậc nhất Đông Nam Á cùng không gian cảnh quan ấn tượng tại Công viên Rồng.

Du khách hiện có thể mua vé với mức giá được áp dụng là 150.000 đồng/người cho cả người lớn và trẻ em, miễn phí cho trẻ em cao dưới 1 mét.

Vào buổi tối, du khách có thể tiếp tục hành trình tại Bãi Cháy, khu vực Sun Elite City với khu chợ phong cách thương cảng VUI-Fest Ha Long, dự kiến khai trương ngày 25/4.

Lấy cảm hứng từ hình ảnh "thương cảng phồn vinh", VUI-Fest Ha Long không chỉ tái hiện tinh thần giao thương sầm uất của vùng đất kỳ quan xưa, mà còn mở ra một không gian giải trí hiện đại, một điểm đến nhất định phải thử về đêm với show 3D Mapping trình diễn nghệ thuật ánh sáng về vùng đất kỳ quan tại Ngọn Hải Đăng, đại tiệc pháo hoa trên vịnh mỗi ngày cùng chuỗi trải nghiệm ẩm thực - giải trí đến đêm khuya chưa từng có.