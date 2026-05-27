Em trai thủ môn Bùi Tiến Dũng trở thành đồng đội của Công Phượng

Theo nguồn tin của Báo Điện tử VTC News, trung vệ Bùi Tiến Dụng - em trai thủ thành Bùi Tiến Dũng - sẽ chia tay CLB Hải Phòng ngay khi V.League 2025/26 khép lại. Cầu thủ này không chọn đến Ninh Bình theo thầy cũ Chu Đình Nghiêm mà gia nhập CLB Trường Tươi Đồng Nai.

Đến thời điểm này, Đồng Nai đã ở rất gần tấm vé thăng hạng trực tiếp V.League 2026 - 2027 và họ nắm quyền tự quyết trong tay. HLV Nguyễn Việt Thắng sớm chuẩn bị cho mùa giải mới khi đưa về những ngôi sao chất lượng như Bùi Tiến Dụng. Chắc chắn số tiền mà Tiến Dụng nhận được sẽ vượt xa mức 2 tỷ đồng/mùa giải như ở Hải Phòng.

Bùi Tiến Dụng (áo trắng) chia tay Hải Phòng.

Bùi Tiến Dụng trưởng thành từ lò đào tạo trẻ PVF. Anh ra mắt V.League 10 năm trước trong màu áo Than Quảng Ninh trước khi thi đấu cho SHB Đà Nẵng, Hải Phòng và Công an Hà Nội. 2 năm trước, trung vệ sinh năm 1998 bất ngờ trở lại Hải Phòng. Anh đóng vai trò đặc biệt quan trọng về chuyên môn dưới thời huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

Hiếm có đội bóng nào ở giải hạng Nhất sở hữu lực lượng mạnh như CLB Đồng Nai. Họ còn có trong tay Bùi Tấn Trường, Trần Minh Vương, Nguyễn Công Phượng, Lương Xuân Trường. Rất nhiều khả năng đại diện miền Đông Nam Bộ còn sắp có được chữ ký của Nguyễn Phong Hồng Duy - hậu vệ trái đang chơi cho Nam Định.

Ngược lại, CLB Hải Phòng đối diện nguy cơ "chảy máu" lực lượng nặng nề. Sau Bùi Tiến Dụng, đội bóng đất cảng có thể tạm biệt thêm Nguyễn Hữu Sơn, Triệu Việt Hưng, Phạm Trung Hiếu và một vài cầu thủ khác. Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm đã chính thức chia tay sân Lạch Tray để gia nhập Ninh Bình.

Chủ tịch Văn Trần Hoàn tiến hành bổ nhiệm huấn luyện viên trưởng Đặng Văn Thành vào "ghế nóng". Khối lượng công việc chờ đợi cựu tiền đạo này rất lớn bởi Hải Phòng vừa mất nhiều cầu thủ quan trọng, vừa phải chia tay vị thuyền trưởng suốt nhiều năm qua.