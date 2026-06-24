Công nhân mặc áo điều hòa, trùm kín mặt mưu sinh giữa chảo lửa Hà Nội

Giữa thời tiết oi bức, nhiều lao động làm việc ngoài trời như công nhân xây dựng, người thu gom phế liệu, thợ sửa xe hay shipper vẫn phải bám trụ với công việc.
Theo ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News, nhiệt độ mặt đường ở một số khu vực lên tới khoảng 50°C. Người tham gia giao thông phải mặc áo chống nắng, đeo khẩu trang, kính, găng tay và che kín cơ thể để hạn chế tác động của nắng nóng.
Tại những khu vực đang triển khai giải phóng mặt bằng, thi công công trình, cảm giác oi bức càng rõ rệt hơn khi bụi đất và hơi nóng liên tục bốc lên từ mặt đường.
Khoảng 14h cùng ngày, tại khu vực thi công dự án đường Vành đai 2,5 đoạn qua phường Thanh Xuân, hàng chục công nhân vẫn làm việc dưới nền nhiệt ngoài trời gần 40°C.
Giữa tiếng máy móc hoạt động liên tục, nhiều công nhân mặc kín quần áo bảo hộ, vận chuyển vật liệu và tháo dỡ các hạng mục công trình để bảo đảm tiến độ. Sau mỗi quãng thời gian làm việc, họ tranh thủ tìm bóng râm nghỉ ngơi rồi lại nhanh chóng quay lại công việc. “Mấy hôm nay nắng quá nên tôi phải đầu tư áo điều hòa để mặc khi làm việc. Có quạt thổi bên trong nên đỡ bí hơn áo bảo hộ thông thường, nhưng đứng ngoài trời lâu vẫn rất nóng và mất sức”, nữ công nhân làm việc tại công trường Vành đai 2,5, chia sẻ.
Mồ hôi liên tục chảy trên khuôn mặt, thấm ướt lưng áo của nhiều người lao động ngoài trời.
Trên phố Khương Đình, bà Nguyễn Thị Hòa (52 tuổi, quê Thanh Hóa) tất bật thu gom sắt vụn tại khu vực vừa được giải tỏa. Bà bắt đầu công việc từ sáng sớm và kéo dài đến chiều muộn, bất chấp thời tiết khắc nghiệt. “Buổi trưa thời trời nóng bức, ngột ngạt rất khó chịu, tôi phải uống nước liên tục. Làm một lúc lại phải ngồi nghỉ cho đỡ mệt rồi mới tiếp tục được. Tuy công việc vất vả nhưng tôi vẫn phải cố gắng vì đây là nguồn thu nhập chính của gia đình”, bà Hòa nói.
Cùng thời điểm, xe bồn liên tục phun nước trên tuyến Vành đai 2,5 nhằm giảm bụi phát sinh trong quá trình thi công.
Khoảng 15h, tại khu vực đường Tố Hữu, bà Trần Thị Lan (54 tuổi) vẫn cặm cụi tìm kiếm các loại phế liệu trong những điểm tập kết rác ven đường. Dù thời tiết nắng gắt, người phụ nữ lớn tuổi vẫn nhanh tay nhặt từng chai nhựa, giấy vụn và túi nilon có thể bán lại. “Những ngày này đi lại rất mệt vì trời quá nóng. Nhưng đây cũng là thời điểm lượng rác tập kết nhiều hơn nên tôi tranh thủ kiếm thêm chút tiền từ đồ đồng nát”, bà Lan chia sẻ.
Trên vỉa hè đường Nguyễn Trãi, người thợ sửa xe vẫn miệt mài làm việc bên những chiếc xe của khách, bất chấp mặt đường hầm hập hơi nóng.
Nắng nóng kéo dài cũng khiến công việc của các tài xế công nghệ và nhân viên giao hàng thêm phần vất vả.
Nhiều người phải liên tục tìm nơi tránh nắng, bổ sung nước trong quá trình làm việc.
Người đi đường chọn dừng xe dưới gầm cầu, bóng mát hoặc những khu vực có mái che trong lúc chờ đèn đỏ.
Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày mai (25/6), nắng nóng và nắng nóng gay gắt tiếp tục bao trùm khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 36-38°C, có nơi trên 38°C.
Dự báo từ 26/6, nắng nóng dịu dần ở Bắc Bộ, trong khi khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng còn tiếp diễn trong nhiều ngày tới.
Bộ Y tế khuyến cáo người dân hạn chế đi ra ngoài trời từ 10h đến 16h trong những ngày nắng nóng. Khi ra đường, người dân nên mặc áo chống nắng, mang kính bảo hộ; bố trí thời gian làm việc ngoài trời và nghỉ ngơi hợp lý, tránh tiếp xúc môi trường nhiệt độ cao quá lâu; uống tối thiểu 1,5-2 lít nước mỗi ngày tránh mất nước và muối khi làm việc ngoài trời nóng. Người dân cần tăng cường rèn luyện sức khỏe, tăng khả năng thích nghi với thời tiết khắc nghiệt…
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