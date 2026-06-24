Miền Bắc và miền Trung nắng nóng gay gắt nhất từ đầu mùa, nhiều nơi trên 40°C

(VTC News) -

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, hôm nay (24/6), miền Bắc và miền Trung chạm đỉnh nắng nóng đặc biệt gay gắt 40°C.

Theo đó, ngày 24/6, hình thái thời tiết cực đoan tiếp tục gia tăng cường độ tại các tỉnh phía Bắc và Trung Bộ. Đây được đánh giá là ngày nắng nóng gay gắt nhất kể từ đầu mùa.

Vùng lõi nắng nóng diện rộng (37-40°C, có nơi trên 40°C) ở trung du và đồng bằng Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng, vùng lõi phía Đông của khu vực từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk.

Nắng nóng gay gắt bao trùm miền Bắc và miền Trung. (Ảnh minh hoạ)

"Tại Hà Nội ghi nhận mức nhiệt tiệm cận và vượt ngưỡng 40°C, kết hợp với hiệu ứng đô thị sẽ tạo ra cảm giác bỏng rát cực đoan", cơ quan khí tượng thông tin.

Cũng theo cơ quan khí tượng, nắng nóng đặc biệt gay gắt, thời gian có nhiệt độ trên 35°C kéo dài liên tục từ sáng đến cuối buổi chiều.

Tại vùng núi Bắc Bộ, nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37°C, có nơi trên 37°C. Trong đó, hai tỉnh Điện Biên và Lai Châu nằm ngoài vùng tác động mạnh của đợt nắng nóng này.

Cơ quan khí tượng lưu ý, do độ ẩm không khí giảm thấp dưới 45% cùng thời gian nắng nóng kéo dài từ 10h đến 17h, nguy cơ xảy ra cháy nổ, hỏa hoạn ở khu dân cư và cháy rừng ở mức báo động. Người dân được khuyến cáo hạn chế tối đa việc di chuyển hoặc lao động ngoài trời trong các khung giờ cao điểm để phòng tránh sốc nhiệt và kiệt sức.

Ngày mai (25/6), nhiệt độ giảm nhưng khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ thời tiết vẫn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao nhất 35-37°C, có nơi trên 37°C.

Vùng núi Bắc Bộ nắng nóng cục bộ trên 35°C. Phía Đông các tỉnh từ Gia Lai đến Đắk Lắk nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, nhiệt độ cao nhất 37-39°C, có nơi trên 39°C.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Từ 26/6, nắng nóng ở Bắc Bộ khả năng dịu dần. Nắng nóng ở khu vực từ Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới.