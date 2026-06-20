Công nghệ 20/6: watchOS 27 ngừng hỗ trợ Apple Watch đời cũ

(VTC News) -

watchOS 27 ngừng hỗ trợ 5 mẫu Apple Watch đời cũ

Apple vừa công bố tại WWDC rằng watchOS 27 sẽ không còn hỗ trợ Apple Watch Series 6, 7, 8, SE thế hệ 2 và Ultra đời đầu. Đây là lần cắt giảm tương thích mạnh nhất từ trước đến nay, khiến nhiều người dùng bất ngờ khi các mẫu vẫn còn khá mới bị loại khỏi danh sách.

Giao diện Apple Watch với các biểu tượng ứng dụng. (Nguồn 9to5mac)

Theo đại diện Apple, nguyên nhân chính là hiệu năng và khả năng xử lý. Các tính năng mới như Siri AI, lưới ứng dụng động, cử chỉ chạm thông minh và Workout Buddy nâng cấp yêu cầu sức mạnh phần cứng từ chip S9 trở lên. Do đó, chỉ các mẫu Series 9, 10, 11, SE thế hệ 3 và Ultra 2, Ultra 3 mới được cập nhật đầy đủ.

Người dùng các mẫu bị loại vẫn có thể ghép nối với iPhone chạy iOS mới và tiếp tục nhận cập nhật bảo mật, nhưng sẽ không trải nghiệm các tính năng AI mới. Bản beta công khai của watchOS 27 sẽ ra mắt vào tháng 7, và bản chính thức dự kiến phát hành mùa thu năm nay.

Asus ra mắt ROG Strix Scar 18 với màn hình Mini LED 1.600 nit

Asus vừa chính thức phát hành mẫu laptop gaming cao cấp ROG Strix Scar 18 2026 trên thị trường toàn cầu. Máy sở hữu màn hình Mini LED 18 inch độ phân giải 4K, tần số quét 240 Hz và độ sáng tối đa lên tới 1.600 nit, mang lại trải nghiệm hình ảnh sống động và rõ nét ngay cả trong môi trường ánh sáng mạnh.

Ngoài ra, laptop được trang bị CPU Intel Core Ultra 9 290HX Plus cùng GPU Nvidia GeForce RTX 5080 hoặc RTX 5090, với mức tiêu thụ điện tối đa 175 W cho GPU và tổng công suất hệ thống lên tới 320 W. Asus cũng tích hợp công nghệ ROG Nebula ELMB, giúp cải thiện độ rõ chuyển động gấp 16 lần, tối ưu cho game thủ chuyên nghiệp.

Về giá bán, phiên bản RTX 5080 có giá khoảng 4.299 USD, trong khi bản RTX 5090 cao cấp hơn với RAM 64 GB và SSD 2 TB được niêm yết khoảng 5.299 bảng Anh. Đây là một trong những mẫu laptop gaming đắt đỏ nhất hiện nay, hướng đến người dùng cần hiệu năng tối đa.

Qualcomm gặp trục trặc khi sao chép công nghệ tản nhiệt Exynos 2600

Qualcomm đang gây chú ý khi cố gắng áp dụng công nghệ Heat Path Block (HPB) từ Samsung Exynos 2600 cho chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. HPB vốn được đánh giá cao nhờ khả năng kiểm soát nhiệt hiệu quả, nhưng theo các nguồn tin, việc triển khai của Qualcomm lại chưa đạt hiệu quả như kỳ vọng.

Việc áp dụng phương pháp của Apple có lẽ là điều tốt nhất mà Qualcomm nên làm trong năm nay. (Nguồn: Wccftech)

Công nghệ HPB của Samsung sử dụng tấm đồng tiếp xúc trực tiếp với bộ xử lý (AP), giúp giảm nhiệt độ và duy trì hiệu năng ổn định. Trong khi đó, phiên bản của Qualcomm được cho là “sao chép chưa hoàn chỉnh”, khiến chip vẫn gặp vấn đề quá nhiệt – vốn là điểm yếu lâu nay của Snapdragon.

Theo dự đoán, chỉ những mẫu smartphone cao cấp như Galaxy S27 Ultra mới được trang bị Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro bản chuẩn, với giá chip có thể vượt 300 USD. Điều này cho thấy Qualcomm vẫn phải nỗ lực nhiều để cạnh tranh với giải pháp tản nhiệt tiên tiến từ Samsung.