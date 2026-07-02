Công nghệ 2/7: Viettel dẫn đầu giải công nghệ Mỹ, SK rót 64 tỷ USD sản xuất chip

(VTC News) -

Viettel dẫn đầu Globee Awards 2026 với 19 giải thưởng công nghệ

Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) cho biết vừa giành 19 giải thưởng tại Globee Awards for Technology 2026, trở thành doanh nghiệp có số lượng giải thưởng nhiều nhất tại sân chơi công nghệ quốc tế này. Kết quả cũng đánh dấu năm thứ ba liên tiếp doanh nghiệp dẫn đầu về số giải đạt được tại Globee Awards.

Theo thông tin từ Viettel, 19 giải thưởng gồm 13 giải Vàng, 5 giải Bạc và 1 giải Đồng. Trong đó có 15 danh hiệu “Best of Category” dành cho sản phẩm hoặc giải pháp được đánh giá cao nhất ở từng hạng mục.

Các giải thưởng trải rộng trên nhiều lĩnh vực như trí tuệ nhân tạo (AI), điện toán đám mây, dữ liệu lớn, hạ tầng viễn thông, tài chính số và logistics. Đáng chú ý, ở mảng AI, nền tảng Viettel TESSEL.AI - giải pháp tự động hóa hoạt động bán lẻ tại hơn 200.000 điểm bán - cùng nền tảng tài chính số Viettel Money đều giành giải Vàng.

Viettel Money – Nền tảng tài chính số ứng dụng AI. (Ảnh: Viettel)

Trong lĩnh vực điện toán đám mây, Viettel IDC được vinh danh với các nền tảng “Make in Vietnam” gồm Viettel Virtual Private Cloud (vVPC) và Viettel Open Kubernetes Service (vOKS). Hai giải pháp này hướng tới đáp ứng nhu cầu triển khai hạ tầng đám mây và yêu cầu về chủ quyền dữ liệu tại Việt Nam.

Ở mảng hạ tầng viễn thông, hệ thống giám sát nhiễu mạng iSpectra và nền tảng Viettel Open Gateway cũng nhận giải Vàng. Trong khi đó, Viettel Burundi (Lumitel) được ghi nhận nhờ phát triển hạ tầng kết nối băng rộng di động 4G/5G trên phạm vi toàn quốc.

Ngoài các sản phẩm công nghệ lõi, một số giải pháp phục vụ chuyển đổi số theo ngành cũng được vinh danh, như Viettel Skybook - nền tảng Electronic Flight Bag dành cho lĩnh vực hàng không, dự án sử dụng drone của Viettel Post trong cứu trợ thiên tai, hay sáng kiến phát triển trung tâm dữ liệu bền vững của Viettel IDC.

Dự án sử dụng drone Viettel Post hỗ trợ cứu trợ khẩn cấp trong thiên tai. (Ảnh: Viettel)

Globee Awards for Technology (tiền thân là IT World Awards) là giải thưởng do Network Products Guide (Mỹ) tổ chức từ năm 2006, tôn vinh các sản phẩm và giải pháp trong các lĩnh vực như AI, điện toán đám mây, an ninh mạng và hạ tầng CNTT.

SK Hynix đầu tư 64 tỷ USD xây thêm nhà máy chip

Theo Reuters, hãng sản xuất chip nhớ SK Hynix của Hàn Quốc cho biết sẽ đầu tư 100.000 tỷ won (khoảng 64,4 tỷ USD) để xây dựng các nhà máy bán dẫn mới tại thành phố Cheongju, trong đó có một nhà máy sản xuất chip nhớ NAND Flash và một cơ sở đóng gói chip.

Theo kế hoạch được công bố ngày 2/7, SK Hynix sẽ dành 80.000 tỷ won để xây dựng nhà máy sản xuất NAND Flash, dự kiến hoàn thành vào năm 2029, cùng 20.000 tỷ won để xây dựng nhà máy đóng gói chip, dự kiến đi vào hoạt động cuối năm 2027.

Hiện SK Hynix và Samsung Electronics là hai nhà sản xuất chip nhớ lớn nhất thế giới, cạnh tranh trực tiếp với Micron Technology của Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Khoản đầu tư là một phần trong kế hoạch mở rộng ngành bán dẫn quy mô khoảng 3.300.000 tỷ won (tương đương 2.100 tỷ USD) được SK Hynix và Samsung Electronics công bố trong tuần này. Chương trình bao gồm các dự án xây dựng cụm công nghiệp bán dẫn mới ở khu vực tây nam Hàn Quốc và mở rộng các cơ sở sản xuất hiện có.

Chính phủ Hàn Quốc kỳ vọng các khoản đầu tư sẽ giúp tăng gấp đôi năng lực sản xuất chip nhớ của nước này trong vòng 5 năm tới.

Động thái mở rộng công suất diễn ra trong bối cảnh nhu cầu từ các trung tâm dữ liệu và doanh nghiệp phát triển trí tuệ nhân tạo (AI) tiếp tục tăng mạnh. Làn sóng đầu tư vào AI đã khiến thị trường thiếu hụt nhiều loại chip nhớ, đẩy giá cả của cả DRAM và NAND Flash lên mức cao.

The Grand Esports 2026 quy tụ 6 bộ môn thi đấu chính thức

Sự kiện thể thao điện tử The Grand Esports 2026 dự kiến diễn ra trong tháng 7 với 6 bộ môn thi đấu chính thức, gồm CF, Audition, Au Mobile, Street Fighter 6 (SF6), Summoners War và Epic Seven. Đây là sự kiện do Cục Thể dục Thể thao Việt Nam, Hội Thể thao điện tử giải trí Việt Nam (VIRESA) và TCT Truyền thông đa phương tiện VTC - Công ty VTC Mobile phối hợp tổ chức.

Danh sách bộ môn năm nay cho thấy sự đa dạng về thể loại, từ game bắn súng góc nhìn thứ nhất (FPS), âm nhạc, đối kháng đến chiến thuật theo lượt. Trong đó, CF, Audition và Au Mobile là những tựa game đã có cộng đồng người chơi lâu năm tại Việt Nam, trong khi SF6, Summoners War và Epic Seven đại diện cho các dòng game có hệ thống thi đấu quốc tế.

Chương trình với 6 môn thi đấu chính thức và 1 môn thi đấu trình diễn.

Theo ban tổ chức, việc đưa nhiều thể loại game vào chương trình thi đấu nhằm mở rộng phạm vi tiếp cận của sự kiện, đáp ứng nhu cầu của nhiều nhóm người chơi thay vì chỉ tập trung vào một bộ môn. Xu hướng này cũng phản ánh bức tranh ngày càng đa dạng của thị trường esports, khi các giải đấu không còn giới hạn ở các tựa game MOBA hay FPS mà mở rộng sang game đối kháng, chiến thuật và cả game âm nhạc.

Một điểm đáng chú ý là Epic Seven lần đầu xuất hiện trong hệ thống bộ môn của The Grand Esports. Theo thông tin từ ban tổ chức, tựa game này dự kiến được phát hành tại Việt Nam trong năm 2026. Việc đưa Epic Seven vào chương trình thi đấu được xem là hoạt động giới thiệu cộng đồng người chơi với một sản phẩm mới, bên cạnh các tựa game đã có lượng người dùng ổn định.