Viettel xây dựng 5 phần mềm phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ

(VTC News) -

Thực hiện nhiệm vụ do Bộ Quốc phòng và Ban Chỉ đạo Quốc gia giao, Tổng Công ty Giải pháp Doanh nghiệp Viettel (Viettel Solutions) - đơn vị thành viên của Tập đoàn Viettel - chủ trì xây dựng và triển khai các nền tảng công nghệ phục vụ chiến dịch.

Đây là đơn vị phụ trách các giải pháp chuyển đổi số cho Chính phủ, bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp, với kinh nghiệm triển khai nhiều hệ thống công nghệ thông tin quy mô lớn.

Theo kế hoạch, Viettel xây dựng 5 phần mềm chuyên biệt, từng bước hình thành một hệ sinh thái số phục vụ toàn diện cho công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Các hệ thống này hướng tới việc số hóa dữ liệu, chuẩn hóa quy trình nghiệp vụ, kết nối thông tin từ nhiều nguồn và hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành chiến dịch trên phạm vi toàn quốc.

Trong số đó, phần mềm Quản lý thông tin mẫu hài cốt liệt sĩ đã hoàn thành và đưa vào khai thác trên hạ tầng Viettel Cloud. Với cơ sở dữ liệu tập trung, được chuẩn hóa và tích hợp dữ liệu đa phương tiện, hệ thống cho phép ghi nhận đầy đủ quá trình lấy mẫu, từ hiện trạng nghĩa trang, hiện trạng mộ, quá trình khai quật, đặc điểm mộ và hài cốt liệt sĩ, đến hoạt động lấy mẫu và bàn giao mẫu.

Các kỹ sư của Viettel Solutions xây dựng 5 phần mềm phục vụ xuyên suốt Chiến dịch 500 ngày đêm.

Thông tin được lưu trữ dưới nhiều dạng như dữ liệu nghiệp vụ, hình ảnh, video, tài liệu liên quan và được liên kết theo từng hồ sơ mẫu. Cách tổ chức này giúp dữ liệu được quản lý đầy đủ, chính xác và nhất quán hơn, tạo cơ sở phục vụ các bước xác minh, đối chiếu và giám định tiếp theo.

Bên cạnh đó, Viettel Solutions cũng đã hoàn thành phần mềm Quản lý tiến độ Chiến dịch 500 ngày đêm, phục vụ Thủ tướng Chính phủ, thủ trưởng và lãnh đạo các cấp trong công tác theo dõi, chỉ đạo, điều hành.

Hệ thống cung cấp dashboard trực quan, tổng hợp các nhóm chỉ số quan trọng như tiến độ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; lấy mẫu ADN; giám định ADN; rà phá bom mìn; công tác truyền thông và các nhiệm vụ trọng tâm khác.

Việc số hóa dữ liệu tiến độ giúp Ban Chỉ đạo, Bộ Quốc phòng và các cơ quan liên quan có thêm công cụ để nắm bắt tình hình, phát hiện vướng mắc và đưa ra chỉ đạo kịp thời, thống nhất giữa Trung ương và địa phương.

Song song với 2 phần mềm đã hoàn thành, Viettel đang phối hợp với các cơ quan chức năng đẩy nhanh tiến độ xây dựng 3 phần mềm còn lại, gồm: phần mềm tiếp nhận thông tin, tài liệu, kỷ vật, di vật của liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân nước ngoài cung cấp; phần mềm tiếp nhận thông tin về liệt sĩ, mộ liệt sĩ do các tổ chức, cá nhân trong nước cung cấp và phần mềm quản lý thông tin liệt sĩ, mộ liệt sĩ.

Các nền tảng này được thiết kế theo hướng mở, cho phép tiếp nhận thông tin từ nhiều nguồn khác nhau như người dân, cựu chiến binh, nhân chứng lịch sử, thân nhân liệt sĩ, tổ chức trong nước và nước ngoài. Đây có thể là nguồn dữ liệu quan trọng, góp phần phát hiện thêm các đầu mối phục vụ công tác tìm kiếm, quy tập và xác minh thông tin liệt sĩ.

Không chỉ phát triển phần mềm, Viettel Solutions còn phối hợp triển khai hạ tầng công nghệ và tổ chức tập huấn cho lực lượng nhân sự Viettel tại 34 tỉnh, thành phố. Lực lượng này tham gia hỗ trợ các Ban Chỉ đạo 515 địa phương trong công tác số hóa hồ sơ lấy mẫu và bàn giao mẫu hài cốt liệt sĩ.

Đến nay, hàng trăm tài khoản đã được cấp phát, hàng nghìn dữ liệu đã được cập nhật lên hệ thống, góp phần hình thành cơ sở dữ liệu tập trung phục vụ chiến dịch. Trong bối cảnh khối lượng thông tin lớn, yêu cầu nghiệp vụ phức tạp và thời gian triển khai gấp, các nền tảng số được kỳ vọng giúp công tác phối hợp giữa các cấp, các ngành trở nên nhanh hơn, đồng bộ hơn và có căn cứ dữ liệu rõ ràng hơn.

Việc Viettel tham gia xây dựng các hệ thống công nghệ cho chiến dịch không chỉ là một nhiệm vụ chuyển đổi số, mà còn là sự đồng hành trong một công việc có ý nghĩa chính trị, xã hội và nhân văn sâu sắc. Mỗi dữ liệu được số hóa, mỗi hồ sơ được quản lý đầy đủ hơn có thể góp phần rút ngắn hành trình tìm lại thông tin cho các liệt sĩ còn thiếu danh tính, đáp ứng mong mỏi của thân nhân, gia đình và nhân dân.