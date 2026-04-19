Công nghệ 19/4: Robot hình người thi chạy marathon tại Trung Quốc

(VTC News) -

Hơn 300 robot chạy marathon tại Trung Quốc

Ngày 19/4, hơn 300 robot hình người đến từ 112 đội, trong đó có 5 đội quốc tế, tham gia giải bán marathon (21 km) lần thứ hai tổ chức tại Bắc Kinh (Trung Quốc). So với năm trước, số lượng robot tăng đột biến khi mùa giải 2025 chỉ ghi nhận 21 robot góp mặt.

Tiangong Ultra, một robot hình người, chạy qua vạch đích và giành vị trí đầu tiên trong cuộc thi bán marathon robot hình người E-Town, tại Bắc Kinh, ngày 19/4/2025. (Ảnh: Reuters)

Theo ban tổ chức, các robot phải hoàn thành quãng đường 21 km với nhiều dạng địa hình như đường dốc, công viên… được thiết kế nhằm kiểm tra khả năng vận hành và mức độ hoàn thiện công nghệ trong điều kiện thực tế.

Điểm đáng chú ý là gần 40% robot năm nay có thể tự di chuyển trên đường đua, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào điều khiển từ xa như mùa giải trước. Điều này cho thấy những bước tiến nhất định trong lĩnh vực robot hình người, song cũng bộc lộ không ít thách thức kỹ thuật.

Đại diện Trung tâm Đổi mới Robot Hình người Bắc Kinh cho biết, robot Tiangong Ultra có khả năng vận hành hoàn toàn tự động, sử dụng hệ thống cảm biến để nhận diện và tránh chướng ngại vật, đồng thời mô phỏng dáng đi của con người thông qua quá trình huấn luyện dữ liệu quy mô lớn.

Huawei vẫn dẫn đầu thị trường smartphone Trung Quốc

Huawei Technologies đã chiếm vị trí dẫn đầu thị trường điện thoại thông minh Trung Quốc trong quý đầu tiên với thị phần cao nhất trong 5 năm, trong khi Apple chứng kiến ​​mức tăng trưởng mạnh nhất trong số sáu nhà sản xuất hàng đầu, bất chấp tình trạng khan hiếm chip nhớ toàn cầu.

Huawei nắm giữ 20% thị phần smartphone tại Trung Quốc trong ba tháng đầu năm, mức cao nhất kể từ quý IV năm 2020. (Ảnh: SCMP)

Theo báo cáo mới nhất của Counterpoint Research, Huawei nắm giữ 20% thị phần trong ba tháng đầu năm, mức cao nhất kể từ quý IV năm 2020. Các khoản trợ cấp của chính phủ Trung Quốc, bao gồm giảm giá 15% cho các thiết bị dưới 6.000 nhân dân tệ (880 USD), cùng với các chương trình khuyến mãi trong dịp Tết Nguyên đán, đã hỗ trợ cho hiệu suất mạnh mẽ này, công ty nghiên cứu cho biết.

Báo cáo cho biết thêm, “sự phụ thuộc lớn của công ty vào các nhà cung cấp trong nước tạo ra một vùng đệm chi phí tốt trong bối cảnh giá chip nhớ toàn cầu tăng cao”.

Meta có thể cắt giảm 8.000 nhân sự

Theo Reuters, Tập đoàn công nghệ Meta dự định thực hiện đợt sa thải quy mô lớn đầu tiên theo kế hoạch trong năm nay vào ngày 20/5, và sẽ có thêm nhiều đợt nữa sau đó.

Công ty sở hữu Facebook và Instagram sẽ sa thải khoảng 10% lực lượng lao động toàn cầu, tương đương gần 8.000 nhân viên, trong đợt đầu tiên đó. Cùng với đó, công ty cũng đang lên kế hoạch cho các đợt sa thải tiếp theo trong nửa cuối năm.

Mặc dù chi tiết về những đợt cắt giảm đó, bao gồm ngày và quy mô, vẫn chưa được quyết định. Các giám đốc điều hành có thể điều chỉnh kế hoạch của họ khi họ quan sát những phát triển trong khả năng của trí tuệ nhân tạo.

Meta từ chối bình luận về thời điểm hoặc phạm vi của các đợt cắt giảm theo kế hoạch. CEO Mark Zuckerberg đang rót hàng trăm tỷ USD vào trí tuệ nhân tạo (AI) khi ông tìm cách định hình lại mạnh mẽ hoạt động nội bộ của công ty xoay quanh công nghệ này, phản ánh một xu hướng rộng hơn trong số các công ty lớn của Mỹ năm nay, đặc biệt là trong lĩnh vực công nghệ.