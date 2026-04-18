Công nghệ 18/4: Nguyên nhân khiến loạt smartkey ô tô, xe máy ở Hà Nội bị tê liệt

(VTC News) -

Xử lý nhanh nguồn gây nhiễu sóng cho smartkey

Theo thông tin từ Cục Tần số vô tuyến điện (Bộ Khoa học và Công nghệ), ngay sau khi nhận được phản ánh của người dân quanh số 1 đường Mễ Trì Thượng về việc khóa thông minh (smartkey) bỗng dưng không thể sử dụng, đội ngũ kỹ thuật đã lập tức vào cuộc, khẩn trương kiểm tra và xác minh nguyên nhân.

Nguy cơ nhiễu sóng từ các thiết bị không dây dân dụng. (Ảnh: Cục Tần số vô tuyến điện)

Kết quả cho thấy, “thủ phạm” không đến từ hệ thống phương tiện mà lại xuất phát từ một quán cà phê trong khu vực. Tại đây, hệ thống nút bấm gọi phục vụ không dây đặt trên bàn đã gặp lỗi kỹ thuật, phát tín hiệu liên tục trên tần số 433.91 MHz - trùng với dải tần hoạt động của smartkey. Sự trùng lặp này đã gây nhiễu sóng diện rộng, khiến các thiết bị khóa thông minh của ô tô, xe máy xung quanh không thể hoạt động.

Sự cố là lời cảnh báo về nguy cơ nhiễu sóng từ các thiết bị không dây dân dụng khi gặp trục trặc, đặc biệt trong bối cảnh ngày càng nhiều công nghệ thông minh được sử dụng trong đời sống hàng ngày.

Hơn 1.000 công nhân bị sa thải do công ty mất hợp đồng với Meta

Sama, một công ty có trụ sở tại Nairobi (Kenya), nơi Meta thuê ngoài công việc kiểm duyệt nội dung và đào tạo AI, đã thông báo rằng các công nhân đang bị sa thải sau khi Meta chấm dứt hợp đồng.

Mark Zuckerberg đeo kính Meta Ray-Ban Display AI. (Ảnh: Bloomberg/Getty Images)

Hơn 1.000 công nhân lương thấp ở Kenya đã bị một công ty gia công phần mềm được Meta ký hợp đồng sa thải đột ngột, điều mà các nhà hoạt động cho rằng là một động thái gây sốc, phơi bày sự bấp bênh của các công việc công nghệ ở các nước đang phát triển.

Trong khi đó, Meta cáo buộc công ty Sama để nhân viên xem các cảnh riêng tư được quay bằng kính thông minh.

Tháng trước, các báo cáo cho biết một số công nhân Kenya tham gia vào việc chú thích dữ liệu đã được yêu cầu xem nội dung được quay bằng kính thông minh AI của Meta, cho thấy người đeo đang sử dụng nhà vệ sinh hoặc quan hệ tình dục.

Netflix ra mắt tính năng video dọc kiểu TikTok

Netflix mở rộng hoạt động ngoài lĩnh vực phát trực tuyến với tính năng video dọc và các đề xuất dựa trên AI để cải thiện sự tương tác của người dùng.

Màn hình chính của ứng dụng Netflix xuất hiện trên màn hình điện thoại thông minh. (Ảnh: Interestingengineering)

Trong thời điểm mà mọi nền tảng kỹ thuật số đều đang cạnh tranh gay gắt để thu hút sự chú ý của người dùng, Netflix có thể cảm thấy bị bỏ lại phía sau trong hệ sinh thái dựa trên việc cuộn trang.

Để đối phó, Netflix đang chuẩn bị triển khai tính năng video dọc kiểu TikTok ngay trong ứng dụng của mình trong tháng này, báo hiệu một bước tiến vào việc khám phá nội dung ngắn đồng thời tăng cường ứng dụng AI trên toàn nền tảng.

Tính năng này, được xác nhận trong cuộc họp báo cáo thu nhập quý 1 năm 2026 của công ty, sẽ hiển thị các đoạn clip ngắn từ các chương trình và phim.